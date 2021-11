Die Black-Week-Woche rund um den Black Friday hat bei MediaMarkt, Saturn und Amazon offiziell begonnen. Besonders attraktiv: Das Galaxy A52s und das Galaxy S20 FE gibt's derzeit ein gutes Stück günstiger. Die Preise liegen sogar sehr nah beieinander. Wir klären, ob es sich um gute Angebote handelt und welches Handy sich für wen lohnt.

Achtung: Die Deals laufen bereits seit einigen Tagen. Es ist unklar, wie lange ihr die Smartphones noch günstiger bekommen könnt.

Inhaltsverzeichnis:

Ihr bekommt zur Black Week bei MediaMarkt und Saturn die gleichen Preise für die beiden Smartphones (Mehr Black Friday Angebote aus dem Netz findet ihr hier). Amazon kann trotz Rabatten hier auf den ersten Blick nicht ganz mithalten. Für den höheren Preis beim S20 FE gibt's allerdings 36 Monate Herstellergarantie. Beim A52s muss der Versandhausriese sich allerdings geschlagen geben. 333 Euro – so günstig gab es das Mittelklasse-Handy bislang noch nicht ohne Bundle mit Vertrag:

Galaxy A52s 5G mit 128 GB bei MediaMarkt / Saturn: 333 Euro (statt 399 Euro)

(statt 399 Euro) Galaxy A52s 5G mit 128 GB bei Amazon: 419 Euro (statt 449 Euro)

Galaxy S20 FE mit 128 GB bei MediaMarkt / Saturn: 399 Euro (statt 625 Euro)

(statt 625 Euro) Galaxy S20 FE mit 128 GB bei Amazon: 419 Euro (statt 649 Euro)

(statt 649 Euro) Galaxy S20 FE 5G mit 128 GB bei Amazon: 499 Euro (statt 749 Euro)

(© 2020 CURVED ) Das Galaxy S20 FE hat viele schöne Seiten, aber ... (© 2020 CURVED ) Plastik: Die Rückseite des S20 FE wirkt schick, fühlt sich aber nicht so an (© 2021 CURVED ) Auf der Vorderseite sieht das Galaxy A52s seinem Oberklasse-Kollegen ähnlich (© 2021 CURVED ) Die Kamera des A52s verschmilzt mit der Rückseite

Galaxy A52s oder Galaxy S20 FE: Für wen lohnt sich was?

Zuerst sei gesagt: Wer rein auf Power und eine gute Kamera für wenig Geld aus ist, sollte sich eher das Galaxy S20 FE ansehen. Das Smartphone kam im Herbst 2020 in die Händlerregale und stellt eine überarbeitete Version des Flaggschiffs Galaxy S20 dar. In Sachen Leistung und Fotoqualität ist es dem Galaxy A52s (Release: Frühling 2021) daher überlegen. Bei der Performance zwar nicht auf dem Papier (im Benchmark GeekBench schneiden die beiden Handys ähnlich gut ab), aber dafür macht das S20 FE in der Praxis einen flüssigeren Eindruck.

Das Galaxy A52s bringt zwar viel Leistung mit, doch im Test machten sich hier und da kleinere Ruckler bemerkbar – offenbar gibt es zwischen Chip und Arbeitsspeicher irgendwo einen Flaschenhals, der beim S20 FE nicht existiert.

Vor dem Kauf beachten: Zukunftssicherheit

Ja, eigentlich hat das Galaxy S20 FE technologisch die Nase vorne. Aber das auch nur mit einer Ausnahme: Die bei Amazon und MediaMarkt / Saturn im Black-Week-Deal angebotene Variante verfügt lediglich über Support für das 4G-Netz. Den Mobilfunkstandard unterstützt diese Version des Smartphones nicht.

Und wer sich die 5G-Ausführung sichern will, muss deutlich tiefer in die Tasche greifen. Hier bietet nur Amazon einen Deal zum Black Friday: 499 Euro statt 749 Euro kostet das Oberklasse-Handy hier. Bei MediaMarkt und Saturn sind es deutlich über 600 Euro, da es hier kein spezielles Angebot gibt. Übrigens: MediaMarkt, Saturn und Amazon bieten jeweils die "New Edition" des S20 FE an. Die kommt mit dem Snapdragon 865, der auch im 5G-Modell als Antrieb dient. Die reguläre 4G-Version setzt auf den bei Leistung und Akkulaufzeit nur geringfügig schwächeren Exynos 990.

Wer sich für die Zukunft schon mit dem neuen 5G-Netz ausstatten will und kleinere Kompromisse in Sachen Kamera und Leistung hinnehmen kann, sollte sich also stattdessen das S20 FE 5G oder das derzeit deutlich günstigere Galaxy A52s ansehen.

Eine Sache solltet ihr so oder so bedenken: Die Nachfolger beider Smartphones werden bereits im Frühjahr 2022 erwartet. Allerdings werden diese voraussichtlich deutlich mehr kosten als S20 FE und A52s zu den aktuellen Angebotspreisen.

Tests zu Galaxy A52s und Galaxy S20 FE

Wenn ihr mehr über die beiden Smartphones aus den Black-Week-Angeboten erfahren wollt, könnt ihr euch unsere Tests genauer ansehen. Wir haben beide Handys ausführlich geprüft. Eine Eigenschaft, die beide gemeinsam haben: Samsung setzt auf eine Rückseite aus Plastik, die etwas billiger wirkt als das Glas einiger Konkurrenten. Eine Schutzhülle löst den Design-Patzer aber. Oder besser: Sie verbirgt ihn.