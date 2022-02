Bye-bye, Galaxy Note: Samsung sägt Smartphone-Serie ab

Spätestens mit dem Launch des Galaxy S22 Ultra dürfte den meisten klar gewesen sein: Die Galaxy-Note-Reihe hat keine Zukunft. Auf dem MWC 2022 hat Samsung das nun auch offiziell bestätigt.



Smartphones, die früher einmal als Galaxy Note auf den Markt gekommen wären, werden fortan der Galaxy-S-Serie angehören und den "Ultra"-Zusatz tragen. Dies habe Samsungs Handy-Chef Roh Tae-moon im Rahmen des MWC 2022 gegenüber Journalisten erklärt, wie The Verge berichtet. Viele hatten diese Änderung bereits seit langem erwartet. Nun haben wir endlich die offizielle Bestätigung dafür.

Galaxy S22 Ultra statt Note 22 Ultra

Die letzten Modelle der nun eingestellten Reihe sind das Galaxy Note 20 und das Note 20 Ultra (zum Test). Während es sich bei Letzterem um ein absolutes Premium-Handy handelt, wie man es von der Serie erwartet, konnte das erstgenannte Modell diesen Anspruch nicht ganz erfüllen. Abstriche in verschiedenen Bereichen sorgten bei manchen Fans der Serie für Ernüchterung.

Mit dem Galaxy S21 Ultra (zum Test) folgte dann das erste S-Pen-Handy außerhalb der Galaxy-Note-Serie. Ein Gerät, das keinerlei Kompromisse verlangt, aber optisch relativ nah an seinen Schwestermodellen ist. Beim jüngst erschienenen Galaxy S22 Ultra (zum Test) ist Samsung dann noch einen Schritt weitergegangen: Das Design unterscheidet sich stark vom S22(+) und lässt wohl nicht nur bei uns Erinnerungen an das Galaxy Note 20 Ultra hochkommen.

Nachvollziehbare Entscheidung

Im Großen und Ganzen ändert sich also wohl nur die Bezeichnung. Auch wenn Samsung die Galaxy-Note-Reihe nun offiziell begraben hat, lebt sie in der S-Serie doch weiter. Für langjährige Samsung-Fans dürfte das zwar gewöhnungsbedürftig sein. Doch die Zusammenlegung der beiden Reihen ergibt durchaus Sinn.

Denn neben dem S Pen war vor allem ein großes Display das Kennzeichen der Galaxy-Note-Reihe. Doch große Smartphone-Bildschirme sind mittlerweile Standard. Und: Anspruchsvolle Nutzer, die sich ein Samsung-Handy (hier mit Vertrag) kaufen möchten, haben es fortan ein wenig einfacher: Die Top-Modelle des Herstellers finden sich nun alle in einer Reihe. Wie sie sich unterscheiden, lest ihr in unserem großen Galaxy-S22-Vergleich.