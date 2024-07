CMF Watch Pro 2: Die günstige neue Nothing-Smartwatch im Überblick

Die CMF Watch Pro 2 ist eine neue Smartwatch von Nothing, die viele neue Funktionen zu einem günstigen Preis bietet. Hier sind alle Details zur neuesten Erweiterung der CMF-Familie.

Jetzt CMF Watch Pro 2 bei Amazon entdecken

Die CMF Watch Pro 2 ist mit einem 1,32 Zoll großen AMOLED-Display ausgestattet, das eine Always-on-Funktion und eine Auflösung von 466 x 466 Pixeln bietet. Außerdem bietet die Uhr unter anderem GPS, Herzfrequenz- und SpO2-Tracking sowie die Möglichkeit, Anrufe direkt über die Uhr zu tätigen.

Anpassbare Optik und Zifferblätter

Eine der besonderen Eigenschaften der CMF Watch Pro 2 ist die große Auswahl an Zifferblättern – über 100 Stück, darunter sowohl interaktive als auch statische Designs. Zusätzlich können Nutzer die Uhr mit austauschbaren Lünetten anpassen, die in Dunkelgrau und Aschgrau sowie in gewölbter und flacher Ausführung erhältlich sind.

Umfassende Sport- und Gesundheitsfunktionen

Mit Unterstützung für über 120 Sportmodi und automatischer Erkennung von fünf Sportarten, ist die CMF Watch Pro 2 ein vielseitiger Begleiter für sportliche Aktivitäten. Die Uhr überwacht nicht nur kontinuierlich Herzfrequenz und Blutsauerstoff (SpO₂) sondern beispielsweise auch den Stresslevel. Sie bietet zudem Funktionen wie Trainingszielsetzung, individuelle Herzfrequenzzonen und Aufwärmübungen.

Intelligente Features und robuste Bauweise

Die Smartwatch erlaubt es Nutzern, Bluetooth-Anrufe zu tätigen, Musik zu steuern und intelligente Benachrichtigungen zu erhalten. Auch die Fernsteuerung der Kamera und Wettervorhersagen sind möglich. Die Uhr ist nach IP68 wasser- und staubgeschützt und der 305-mAh-Akku hält bei normaler Nutzung bis zu 11 Tage. Eine drehbare Krone vereinfacht die Bedienung.

Die CMF Watch Pro 2 ist mit iOS 13 und höher sowie Android 8 und höher kompatibel. Obwohl die Uhr kein dediziertes Betriebssystem nutzt, bietet sie eine benutzerfreundliche und funktionale Softwareumgebung.

Preis und Verfügbarkeit

Die Smartwatch ist für 69 Euro erhältlich. Ein zusätzliches Set aus Lünette und Armband kann für 19 Dollar erworben werden. Kaufen könnt ihr die Uhr beim Hersteller ober bei ausgewählten Händlern.

Jetzt CMF Watch Pro 2 bei Amazon entdecken