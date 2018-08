"Cyberpunk 2077": Video mit 48 Minuten Gameplay veröffentlicht

Mehr als nur grobe Pläne: Für die Xbox One war ein VR-Headset wohl schon in Entwicklung. Aber Microsoft hat die Pläne offenbar auf Eis gelegt.

Xbox One: VR-Head­set war offen­bar schon in Arbeit

"Shadow of the Tomb Raider": Dieser Trai­ler ist tierisch süß Francis Lido vor 3 Stunden

In einem neuen Trailer zu "Shadow of the Tomb Raider" fehlt Lara Croft. An ihre Stelle tritt ein tapferer Hund, der gegen eine böse Katze kämpft.