Das Samsung Galaxy S10 Plus wird wohl ein teures Vergnügen

Es scheint sich zu bestätigen, dass ihr für das Samsung Galaxy S10 Plus tief in die Tasche greifen müsst. Das gilt wohl zumindest für die High-End-Ausführung, die in "Ceramic Black" und "Ceramic White" erscheinen soll.

Dem Leak-Experten Evan Blass zufolge wird das teuerste Samsung Galaxy S10 Plus in China 10.000 Yuan kosten, was umgerechnet etwas mehr als 1300 Euro entspräche. Damit wäre die High-End-Konfiguration des Galaxy S10 aber immerhin rund 200 Euro günstiger als zuletzt angenommen. Allerdings ist dabei zu beachten, dass Smartphones in China in der Regel etwas preiswerter sind als hierzulande. Der Preis lässt sich also wohl nicht eins zu eins umrechnen und dürfte etwas höher ausfallen als im Reich der Mitte.

Passendes Produkt Samsung Galaxy J4 Plus

Auch mittlere Konfiguration mit Keramikrückseite?

Die angesprochene Variante soll 12 GB RAM und 1 TB internen Speicher mitbringen. Eigentlich hieß es bislang, dass nur diese Konfiguration mit einer schwarzen oder weißen Keramikrückseite erhältlich sein wird. In dem Tweet am Ende dieses Artikels sieht es aber danach aus, dass es zumindest das Samsung Galaxy S10 Plus in "Ceramic Black" auch mit 8 GB RAM und 512 GB ROM geben wird. Diese schlägt offenbar mit 9000 Yuan zu Buche, also umgerechnet knapp 1175 Euro.

Für die Einstiegskonfiguration des Samsung Galaxy S10 Plus steht die schwarze Keramikrückseite hingegen wohl nicht zur Auswahl. Ob das Gerücht der Wirklichkeit entspricht, erfahren wir schon in Kürze: Am 20. Februar 2019 findet das Unpacked-Event von Samsung statt. Neben den Galaxy-S10-Modellen soll der Hersteller auch ein faltbares Smartphone enthüllen. Zumindest das flexible Display selbst hat Samsung im November 2018 bereits gezeigt – mehr gab es von dem Gerät bislang noch nicht zu sehen.