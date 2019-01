Diese Nike-Schuhe schnürt ihr per Smartphone-App – ab Februar 2019

Euch mangelt es an Motivation, euch selbst die Schuhe zu binden? Oder ihr sucht anpassungsfähige Schuhe für Sport? Dann solltet ihr euch die Nike Adapt BB genauer ansehen. Mit diesen smarten Tretern könnt ihr die Lasche direkt über euer Smartphone steuern. Allerdings hat der Spaß auch seinen Preis.

Die Nike Adapt BB verfügen über das sogenannte Power-Lacing-System. Laut Pressemitteilung schnüren sie sich dadurch automatisch – ähnlich wie die Schuhe aus "Zurück in die Zukunft 2". Die FitAdapt-Technologie soll das Gadget dabei so fest schnüren, wie es für den Fuß optimal ist. Über die App könnt ihr verschiedene Einstellungen für die Lasche sogar selbst erstellen und die Nike Adapt BB somit über euer Smartphone schnüren – so fest, wie ihr wollt.

FitAdapt für weitere Produkte geplant

Nike zufolge wurden die Adapt BB für Basketballer entwickelt. Bei diesem Sport kann sich der Fuß offenbar etwas ausdehnen – der Schuh passt sich daran wohl an, sodass er immer optimal sitzt. Diese FitAdapt-Technologie will Nike auch in anderen Produkten zur Anwendung bringen. Welche das sein werden, hat das Unternehmen aber noch nicht verraten.

Ein intelligenter Schuh, der sich automatisch anpasst und via App eingestellt werden kann, hat aber auch seinen Preis. In den USA erscheinen die Nike Adapt BB am 17. Februar 2019 zum Preis von 350 Dollar. Ob die Treter nach Deutschland kommen, ist bislang unbekannt. Die Schuhe fallen aber deutlich günstiger als ihre Vorgänger HyperAdapt 1.0 aus.