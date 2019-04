Fotograf schießt Bild von Saturn – mit Samsung Galaxy S8

Einem Astrofotograf ist eine beeindruckende Aufnahme gelungen: Er hat mit einem Samsung Galaxy S8 ein Foto des Saturn geschossen. Um den Planeten vor die Linse zu bekommen, benötigte er allerdings noch weitere technische Hilfsmittel.

Grant Petersen aus dem südafrikanischen Johannesburg war zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Der Fotograf hat ein astronomisches Ereignis genutzt, um mit seinem Galaxy-Smartphone ein galaktisches Foto zu knipsen. Als sich Saturn und Mond am 29. März 2019 am Nachthimmel zu berühren schienen, drückte Petersen auf den Auslöser.

Serie mit 60 Bildern pro Sekunde

Das Ergebnis teilt er in einem Tweet, den ihr am Ende des Artikels seht. Dabei handelt es sich um eine zusammengefügte Serie von Bildern, die um vier Uhr morgens entstand, wie Petersen dem Business Insider berichtet. Als sich der Saturn dem Mond näherte, zeichnete Petersen dies mit 60 Bildern pro Sekunde auf. Er nutzte dafür ein 8 Zoll großes Dobsonian-Teleskop, das er via Adapter mit seinem Galaxy S8 sowie einem Okular verbunden hat.

"Ich strahle von einem Ohr zum anderen, nichts bringt mich heute von diesem Astronomie-Hoch", jubelte er später auf Twitter. In den Kommentaren jubelt die Community ebenfalls. Das mit einem Smartphone aufgenommene Foto sei so spektakulär, dass es an das erste Bild der Apollo-Missionen erinnere.

Auf solch astronomische Ereignisse bereitet sich Petersen vor, indem er in Astro-Apps und Tagebüchern stöbert. Die nächste besondere Aufnahme ist daher bereits ausgemacht: Am 11. November kreuzt die Sonne den Planeten Merkur.