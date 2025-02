Disney+ laufen die Kunden weg. Die Quartalszahlen zeigen eine Massenabwanderung als Folge der letzten Preiserhöhung. Eine Besserung ist laut Einschätzung der Verantwortlichen nicht in Sicht.

Die Walt Disney Company hat die Disney+-Zahlen für das erste Quartal 2025 veröffentlicht. Was die zeigen, dürfte den Verantwortlichen nicht gefallen: Der Streamingdienst hat rund 700.000 Abonnenten verloren. Seit dem Start von Disney+ ist es das erste Mal, dass der Dienst mehr Nutzer verliert, als er dazugewinnt.

Die Preise steigen, die Nutzer gehen

Warum so viele Abonnenten abgesprungen sind, lässt sich leicht erklären. Im Herbst 2024 hat Disney die Preise seines Streaming-Dienstes angezogen. Das Standard-Abo stieg von 8,99 Euro auf 9,99 Euro an, während die Premiumvariante sogar von 11,99 Euro auf 13,99 Euro kletterte.

Und nicht nur die Preise wurden erhöht. Disney führte im September auch einen Blocker für das Nutzen des Dienstes in mehreren Haushalten ein. Es ist seitdem nicht mehr möglich, das Passwort für den Dienst zu teilen – es sei denn, ihr bucht eine kostenpflichtige Option in eurem Konto.

Und Disney macht trotzdem Gewinn ...

Glücklich dürften die Verantwortlichen über die Massenabwanderung nicht sein, doch eine Katastrophe ist es für Disney keinesfalls. Tatsächlich gab Disney-CEO Bob Iger sogar zu, dass der Einsturz geringer ausgefallen sei, als man intern befürchtet hatte.

Die Verantwortlichen gehen sogar davon aus, dass im zweiten Quartal noch mehr Leute ihr Disney+-Konto aufgeben werden. Gleichzeitig abonnieren aber immer mehr den Disney-Dienst Hulu. Der konnte in der Zeit des Abfalls 1,6 Millionen neue Nutzer gewinnen.

So gleicht sich am Ende für Disney alles aus. Insgesamt verzeichnete die Walt Disney Company sogar einen Umsatzanstieg von 4,8 Prozent. Der Haupttreiber war der Film Moana 2, der an den Kinokassen über 1 Milliarde US-Dollar einspielte.

