Empfehlung der Redaktion: Das beste Smartphone für unter 300 Euro

Ein gutes Smartphone muss nicht teuer sein. Für weniger als 300 Euro bekommt man schon gute Geräte, an denen man seine Freude haben kann. Wir stellen euch unseren Liebling in dieser Preisklasse vor und haben noch zwei Alternativen im Angebot.

Für unter 300 Euro bekommt man inzwischen Smartphones mit Dualkamera, vernünftiger Displayauflösung und einer Hardware mit der man auch aktuelle Spiele zocken kann. In unserer Top-Liste steht zwar noch das Nokia 5 ganz oben, aber da es jetzt fast ein Jahr alt ist, hat es als aktuelle Empfehlung keine Chance. Es gibt sowohl von Nokia als auch anderen Herstellern neuere Modelle.

Die Neuauflage vom Nokia 6 ist das beste Smartphone für unter 300 Euro

Das Nokia 6.1 oder Nokia 6 (2018) ist zwar im Vergleich zum Vorgänger teurer geworden. Befindet sich aber selbst mit seiner unverbindlichen Preisempfehlung von 279 Euro noch unter der 300-Euro-Grenze. Dafür bekommt ihr ein schön anzusehendes 5,5 Zoll großes Display mit hoher Auflösung und ein hochwertiges Alumniumgehäuse in die Hand. Die Hardware ist nicht nur für alltägliche Anwendungen geeignet, sondern lässt euch auch Spiele wie das grafisch anspruchsvolle "PUBG Mobile" spielen – allerdings nicht in der höchsten Grafikqualität.

Das Gehäuse des Nokia 6 (2018) besteht aus Aluminium. (© 2018 CURVED)

Die 16-Megapixel-Kamera liefert ordentliche Bilder, könnte aber gelegentlich kräftigere Farben haben und kann nachts nicht mit den mindestens doppelt so teuren Top-Smartphones mithalten. Bei ausreichender Beleuchtung liefert auch die Frontkamera Selfies, die man gerne verschickt. Mit Android 8.1 Oreo erwartet euch bei der Software die aktuellste Version von Googles Betriebssystem ohne zusätzliche Apps oder Nutzeroberfläche. Das hat den Vorteil, dass Nokia bisher bei seinen Smartphones Updates zügig zur Verfügung stellen konnte und dies auch beim Nokia 6 (2018) der Fall sein dürfte.

Moto G6: Die Alternative mit Dualkamera

Das Moto G6 von Motorola ist mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 249 Euro noch etwas günstiger als das Nokia 6 (2018). Statt Metall haltet ihr eine Rückseite aus Glas in der Hand und schaut ebenfalls auf ein Display mit hoher Auflösung, das mit 5,7 Zoll etwas größer ist. Die verbaute Hardware ist allerdings etwas langsamer. Das macht sich im Alltag aber nur selten bemerkbar. Etwa bei Spielen: das bereits erwähnte "PUBG Mobile" läuft nur noch mit der niedrigsten Grafikqualität.

Moto G6 mit Glas-Rückseite. (© 2018 CURVED)

Großes Display und wenig Änderungen an Android Oreo. (© 2018 CURVED)





Der große Pluspunkt des Moto G6 gegenüber dem Nokia 6 (2018) ist seine Dualkamera. Die liegt nicht nur bei der Bildqualität gleichauf oder sogar leicht vor dem Nokia, sondern hat auch einen Bokeh-Effekt. Der funktioniert zwar nicht immer akkurat, lässt aber den Hintergrund unscharf werden, damit das Motiv im Vordergrund noch mehr in den Fokus des Betrachters rückt. Beim Betriebssystem hängt das G6 mit Android 8.0 Oreo leicht hinterher. Aber Motorola verzichtet ebenfalls auf große Änderungen an der Software und lieferte deswegen in der Vergangenheit oft auch zeitnah Updates aus – aber trotzdem nicht so fix wie Nokia.

Huawei P20 Lite: Wenn der Preis sinkt

Mit seiner unverbindlichen Preisempfehlung von 369 Euro passt das Huawei P20 Lite eigentlich nicht in diese Übersicht. Allerdings ist sein Preis bei den ersten Anbietern unter die Grenze von 300 Euro gesunken. Damit wird es mit seiner Ausstattung und seiner Dualkamera, die nur in der Nacht Schwäche zeigt, zu einer starken Konkurrenz für das Nokia 6 (2018). Sein Display mit der "Notch" genannten Aussparung am oberen Rand bietet ebenfalls detailreiche Inhalte und ist mit 5,84 Zoll nominell größer. Seine Hardware ist in Sachen Leistung mit dem Nokia 6 gleichauf. Allerdings erwartet euch hier mit Kunststoff das vermeintlich minderwertigste Gehäusematerial der drei Smartphones.