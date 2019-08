EMUI 10: Diese Huawei und Honor Smartphones bekommen das große Update

Heute, am 9. August, startet in China die Huawei Developer Conference. Im Dongguan Basketball Center wird die Entwicklerkonferenz stattfinden – in deren Rahmen die neueste Benutzeroberfläche EMUI 10 vorgestellt werden soll, die auf Android Q basiert. Doch welche Huawei und Honor Smartphones bekommen das Update?

Wir sind schon gespannt, welche Funktionen das neue EMUI 10 für Huawei- und Honor-Nutzer bereithält. Wann das Update erhältlich sein wird, ist natürlich zunächst einmal von der Veröffentlichung von Android Q abhängig, schließlich laufen die chinesischen Smartphones aktuell auf Android.

Momentan befindet sich Android Q in der sechsten und letzten Beta-Phase. Das Update von Google wird irgendwann im August erwartet – auch an dieser Front wird es also spannend. Huawei hat besagte Betaversionen von Android Q jedoch bereits zum Anlass genommen, um die eigene Nutzeroberfläche EMUI 10 auf den neuesten Stand zu bringen.

Diese Huawei und Honor Smartphones bekommen das EMUI 10 und Magic UI 3 Update

Wie Huawei Central berichtet, wurden auch schon einige Modelle offiziell bestätigt, die das große Update bekommen sollen – daneben gebe es auch einige Smartphones von Huawei und Honor, bei denen über ein Update auf EMUI 10 bislang nur spekuliert wird. Zum Verständnis: Die Nutzeroberfläche aus dem Hause Huawei wurde für die Honor-Geräte in Magic UI umbenannt.

EMUI 10: Für diese Huawei Smartphones wurde das Update bestätigt

Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei PORSCHE DESIGN Mate 20 RS

Huawei P30 lite

Huawei P smart 2019

Huawei P smart+ 2019

Huawei P smart Z

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X (5G)

Huawei P20 Pro

Huawei P20

Huawei Mate 10 Pro

Huawei PORSCHE DESIGN Mate 10

Huawei Mate 10

Magic UI3: Diese Honor-Geräte bekommen sicher das Update

Honor 20

Honor 20 pro

Honor 20 Lite

Honor View20/V20

Honor 10

Honor 10 Lite

Honor 8X

Bleibt Huawei auch weiterhin Android treu oder kommt Hongmeng OS?

Mitte Mai brockte der Handelsstreit zwischen China und den USA Huawei schwere Sanktionen ein, unter anderem das Handelsverbot von US-Firmen mit dem chinesischen Handyhersteller. Seitdem wird spekuliert, ob Huawei dem Betriebssystem von Google treu bleiben oder ein eigenes Ökosystem aufbauen wird.

Angeblich soll das erste Smartphone unter dem sogenannten Hongmeng OS sogar noch in diesem Jahr erscheinen. Was dran ist an den Gerüchten, wird sich zeigen. Vielleicht bringt auch die Huawei Developer Conference 2019 Licht ins spekulative Dunkel.