Facebook Dating macht aus Freunden Paare

Facebook Dating kommt: In Zukunft könnt ihr über die Social-Media-Plattform nach der großen Liebe suchen. Falls ihr bereits in eine Person aus eurem Freundeskreis verliebt seid, könnte das neue Feature auch helfen. Das Unternehmen hat dabei ein System entwickelt, das euch vor peinlichen Momenten bewahren soll.

Mit Facebook Dating kommt eine Funktion, die "Secret Crush" (übersetzt "Heimlicher Schwarm") heißt. Dies hat das Unternehmen auf der F8-Keynote angekündigt. Sie soll euch ermöglichen, eure Gefühle einer Person zu offenbaren, die ihr bereits länger kennt. Allerdings bekommt diese Person davon nur etwas mit, wenn sie ebenso heimlich für euch schwärmt.

Match für Freunde

In Facebook Dating könnt ihr bis zu acht Personen aus euren Freunden auswählen, mit denen ihr euch eine Beziehung vorstellen könnt. Landet ihr ebenso auf der Liste eures Schwarms, bekommt ihr beide eine Benachrichtigung – was dann passiert, liegt natürlich an euch. Auf diese Weise erfahren Angebetete aus dem Freundeskreis nur etwas von euren Gefühlen, wenn sie ähnlich denken. Dies dürfte die Chance auf einen peinlichen Moment verringern und könnte Personen zusammenbringen, die sich sonst nie getraut hätten, das Thema anzusprechen.

Für Facebook Dating müsst ihr wohl ein gesondertes Profil innerhalb eures Kontos anlegen – damit Freunde nicht sofort sehen, dass ihr auf der Suche seid. Schon im August 2018 wurde entdeckt, dass der Social-Network-Riese Tinder Konkurrenz machen möchte. In über 19 Ländern ist das Dating-Feature nun verfügbar. Erst später im Jahr 2019 erscheint es in den USA. Für Deutschland gibt es wohl noch keinen Start-Termin. Wir gehen davon aus, dass es spätestens bis zum Jahresende auch hierzulande verfügbar ist.