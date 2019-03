Facebook erhält ein Spiele-Tab

Facebook kämpft weiter um die Gunst junger Menschen: Das Unternehmen will insbesondere diese Zielgruppe mit einer neuen Rubrik ansprechen. Dank des Gaming-Tab in der Facebook App könnt ihr in dem sozialen Netzwerk leichter Spiele zocken sowie einschlägigen Streamern und Gruppen folgen.

Wenn ihr den Gaming-Tab auswählt, findet ihr ab sofort unter anderem die "Instant Games", die laut Facebook bei den Mitgliedern sehr beliebt sind. Ihr könnt zudem Freunde einladen, gemeinsam chatten und spielen. Im Fokus stehen zudem Spielvideos. "Durch den neuen Tab wird es noch einfacher, Videos von Top-Streamern und Game-Publishern zu finden und zu verfolgen", teilt das Unternehmen mit. Basierend auf den verfolgten Clips empfiehlt euch die Facebook-App zudem neue Streamer und Spiele.

"World of Warcraft" und "Fortnite" dominieren

Ihr könnt euch auch leichter mit Spielgruppen verbinden und so mit anderen Gamern vernetzten. "Im Gaming-Tab lassen sich alle Updates zu Spielen und Gruppen verfolgen sowie auch neue Gruppen entdecken", ergänzt Facebook. Die Änderung ist bereits in die App integriert.

Dass Facebook dieses Segment ausbaut und ihm einen eigenen Tab widmet, kommt nicht von ungefähr. Monat für Monat schauen sich in dem sozialen Netzwerk mehr als 700 Millionen Nutzer Spielevideos an, beteiligen sich in Gruppen oder zocken selbst. Keine Community sei auf Facebook so aktiv wie die der Gamer.

In Deutschland treffen sich die meisten Spieler in den Facebook-Gruppen zu dem Klassiker "World of Warcraft" (34.772 Mitglieder) und dem Battle-Royale-Shooter "Fortnite" (34.300). Viele tauschen sich zudem über "Pokémon GO" (29.282) und über die Hybrid-Konsole Nintendo Switch (24.448) aus.