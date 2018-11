Facebook Messenger: Lösch-Funktion für versendete Nachrichten rollt aus

In einigen Ländern hat der Facebook Messenger ein Update erhalten, das eine praktische neue Funktion einführt. Nach der Installation lassen sich Nachrichten offenbar nach dem Versand löschen. Allerdings gibt es dabei eine Einschränkung.

Die Lösch-Funktion soll aktuell in Kolumbien, Polen, Bolivien und Litauen zur Verfügung stehen, berichtet TechCrunch. Aber auch nach Deutschland wird das neue Feature für den Facebook Messenger in Kürze kommen, wie aus Apples App Store hervorgeht. Dort kündigt Facebook die Funktion offiziell an. Sie befinde sich derzeit "in Planung", steht im Changelog zur App. TechCrunch gegenüber bestätigte Facebook, dass man das Feature so bald wie möglich weltweit ausrollen wolle.

Zehn Minuten Zeit zum Löschen

Unbegrenzt Zeit haben Nutzer jedoch nicht, peinliche oder an den falschen Empfänger versendete Nachrichten zurückzuholen: Laut Changelog bleiben euch dafür nur zehn Minuten Zeit. Damit ist auch die im Vorfeld durchgesickerte Frist nun offiziell. Nach deren Ablauf lassen sich versendete Nachrichten zwar immer noch löschen. Allerdings nur beim Absender selbst. Der Posteingang des Empfängers bleibt davon unberührt.

Darüber hinaus könnte der Facebook Messenger in Zukunft weitere Funktionen erhalten, die im Zusammenhang mit dem Nachrichtenversand stehen: Angeblich ist unter anderem ein Feature in Arbeit, dass es euch erlaubt, vorab ein Verfalldatum für Nachrichten oder ganze Unterhaltungen einzustellen. Möglicherweise lässt sich der Suchmaschinenriese also ein weiteres Mal von Snapchat inspirieren.