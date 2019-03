"Far Cry New Dawn": Das sind die besten Easter Eggs

Mit "Far Cry New Dawn" hat Ubisoft vor Kurzem einen Ableger zu "Far Cry 5" veröffentlicht. Dieser enthält diverse Easter Eggs, auf die euch der Publisher in dem Video über diesem Artikel hinweist.

Den Anfang macht der "Einhorn-Flammenwerfer". Diese ausgefallene Waffe könnt ihr dem Video zufolge "mit viel Geduld und den passenden Rohstoffen" freischalten. Das Besondere daran ist, dass die Waffe Flammen in Regenbogenfarben versprüht – untermalt von "magischen Geräuschen".

Auf den Spuren von Indiana Jones

Das zweite Easter Egg von "Far Cry New Dawn" findet sich in der Nähe der Hauptbasis: In einem kleinen Waldstück gegenüber eines Hochsitzes steht ein Kühlschrank. Darin liegen ein Hut und ein Skelett. Dies sei eine Anspielung auf den vierten "Indiana Jones"-Teil. Im Film sucht Indy in einem Kühlschrank Schutz vor einer atomaren Explosion. Wie der Inhalt des Kühlschrankes zeigt, ist das nach Ansicht der "Far Cry New Dawn"-Entwickler offenbar keine erfolgversprechende Idee.

Auch das dritte Easter Egg steht im Zusammenhang mit einem Verstorbenen: Im Norden der Karte stoßt ihr in der Nähe einer Brücke auf eine riesige Leiche. Vermutlich handle es sich dabei um einen toten Big Foot. Weiter geht es im "Five Stars"-Freizeitpark, wo ihr nahe dem Riesenrad ein Werbebanner für die "Rabbits" findet.

So erhaltet ihr das "Splinter Cell"-Outfit

Eine besonders interessante Entdeckung könnt ihr in der Expedition "Wrack des Regierungsflugzeugs" machen: Im Innern des abgestürzten Flugzeugs findet ihr einen Laptop, der nach dem Anschalten eine Karte an die Wand projiziert. Darauf ist oben links der Name "Shadow Net" zu lesen. Dabei handelt es sich um eine Organisation aus den "Splinter Cell"-Spielen von Ubisoft.

In der Nähe der Karte findet ihr anschließend ein Outfit des "Spinter Cell"-Helden Sam Fisher. Das letzte vorgestellte Easter Egg ist auf Nadines Schrottplatz versteckt: Nach Betreten des Bunkers seht ihr links hinter der Tür eine "Vaas"-Wackelfigur aus "Far Cry 3".