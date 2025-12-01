Aktuelle Handy-Deals
Farben des Galaxy S26: Dieser Leak verrät vielleicht mehr als ihr denkt

Samsung Galaxy S26 Farben Gerücht
Wir haben die geleakten Wallpaper-Farben einmal für euch auf das alte S25 übertragen (© 2025 KI-generiert )
profile-picture

Julian Schulze

Julian liebt seine PlayStation und sein Handy. Schreibt er mal nicht für CURVED, ist er als Autor tätig. Vielleicht kennt ihr sogar eines seiner Bücher.

Artikel vom 01.12.25

Ein Leak auf X zeigt die mutmaßlichen Wallpapers des Galaxy S26. Das allein ist spannend, aber noch interessanter ist, was sich daraus ableiten lässt: Die sechs Farben des Samsung Galaxy S26.

Der Leaker "wr3cckl3ss" hat in der Vergangenheit schon öfter One-UI-Features auf X veröffentlicht. Daher ordnen wir den Leak zu den sechs Wallpapers als durchaus vertrauenswürdig ein. Zu sehen sind sechs Varianten: Dunkelgrau, Dunkelsilber, Weiß, Lila, Türkis und Pfirsich. Seht sie euch hier im Post an:

Vier Standard- und zwei Sonderfarben?

Kommen euch einige dieser Farben auch bekannt vor? Uns schon. Schaut euch doch mal die alten Modelle an. Beim Galaxy S25 findet ihr drei sehr ähnliche Farben:  Silver Shadow (Dunkelsilber), Blueblack (Dunkelgrau) und Mint (Türkis) werden offenbar beim Galaxy S26 übernommen.

Samsung Galaxy S26 Sonderfarben Gerüchte
So könnte das Galaxy S26 in Lila und Türkis aussehen. Zur Illustration haben wir hier ein Bild des Vorgängers Galaxy S25 via KI eingefärbt. (© 2025 KI-generiert )

Außerdem scheint eine noch ältere Farbe ihr Comeback zu feiern. Das Lila-Wallpaper erinnert uns jedenfalls stark an das Cobalt Violet des Galaxy S24. Und dann gibt es schließlich noch zwei gänzlich neue Farben, die wir jetzt einfach mal als "Peach" und "Silver White" oder "Marble White" (angelehnt an "Marble Gray" des Galaxy S24) bezeichnen.

Von den sechs Farben für das Galaxy S26 dürften allerdings zwei exklusiv dem Samsung-Shop vorbehalten bleiben. Beim Galaxy S25 und beim Galaxy S24 findet ihr online sogar drei exklusive Varianten, die bei Drittanbietern nicht verfügbar sind. Auch deshalb ordnen wir den Leak als relativ vertrauenswürdig ein.

Verwirrung um das Release-Datum

Nachdem zunächst mehrere verlässliche Quellen behauptet hatten, Samsung würde den Release des Galaxy S26 nach hinten in den Februar verschieben, hat man sich jetzt doch wieder auf Ende Januar geeinigt. Das "Galaxy Unpacked"-Event ist also nur noch zwei Monate entfernt.

Bezüglich der Farben des Galaxy S26 werden bis dahin sicher noch weitere Leaks folgen. Die mutmaßlichen Wallpaper ordnen wir aber als glaubwürdigen Hinweis ein. Immerhin veröffentlicht Samsung zu den Farben der Smartphones in der Regel passende Menühintergründe.

