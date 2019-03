"Fortnite" auf Nintendo Switch: Crossplay nur noch mit Smartphone-Spielern

Die Nintendo-Switch-Version von "Fortnite" ermöglicht künftig kein Crossplay mit anderen Konsolen mehr. Mit dem Update auf Version 8.10 hat Epic Games Switch-Nutzer einem anderen Pool zugewiesen: In Zukunft spielen diese zusammen mit iOS- und Android-Spielern.

Zumindest in den USA ist dies ab sofort der Fall. In den amerikanischen Patch Notes steht, dass Mobile- und Switch-Spieler nun in einem gemeinsamen Pool landen. Bislang fand Crossplay zwischen Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4 statt. Von dieser Änderung verspreche sich Epic Games ein besseres Spielerlebnis – sowohl auf der Switch als auch unter iOS und Android.

Switch-Spieler schießen langsamer

Ausschlaggebend für diese Entscheidung war wohl vor allem die vergleichsweise limitierte Leistung der Nintendo Switch. Diese führt unter anderem dazu, dass ihr "Fortnite" auf der Hybrid-Konsole mit maximal 30 Bildern pro Sekunde (FPS) spielen könnt. Dadurch habt ihr einen entscheidenden Nachteil: Wie sich inzwischen herausgestellt hat, feuert ihr mit 30 FPS langsamer als mit 60 FPS, die unter anderem auf der PS4 und der Xbox One zur Verfügung stehen.

Allerdings bietet "Fortnite" auf einigen Smartphones wie dem iPhone Xs Max ebenfalls einen 60-FPS-Modus. Andererseits genießen Switch-Spieler gegenüber Mobile-Gamern einen entscheidenden Vorteil: Die Steuerung über die Joy-Cons oder den Pro-Controller sollte der Touch-Bedienung auf Smartphones deutlich überlegen sein.

Zwischen PlayStation 4 und Xbox One ist "Fortnite"-Crossplay nach wie vor möglich. Dafür müsst ihr die Zusammenlegung der beiden Spieler-Pools aktivieren. Verzichtet ihr darauf, trefft ihr lediglich auf Spieler, die die gleiche Konsole für "Fortnite" nutzen wie ihr.