Huawei FreeBuds Pro 4: Diese In-Ears wollen das Premium-Segment aufmischen

Huawei hat seine Premium-Kopfhörerserie um die FreeBuds Pro 4 erweitert. Diese True-Wireless-Kopfhörer sollen mit fortschrittlicher Technik für klare Telefonate, hochwertigen Klang und smarte Bedienfunktionen punkten. Aber was macht sie eigentlich so besonders?

Neben einer verbesserten Geräuschunterdrückung und einem edlen Design verspricht Huawei ein Hörerlebnis auf Studio-Niveau. Die FreeBuds Pro 4 richten sich damit an alle, die in Sachen Klang keine Kompromisse machen wollen. Dafür spielen sie preislich aber auch in derselben Liga wie die AirPods Pro 2.

So sehen die Huawei Buds mit Ladecase aus (© 2025 HUAWEI )

Klare Gespräche selbst in lauter Umgebung

Eine Besonderheit ist das Quad-Mikrofon-System, das mit KI-Algorithmen und einem Knochenschall-Sensor ausgestattet ist. Selbst starker Wind (bis zu 10 m/s) soll die Sprachqualität nicht beeinträchtigen – eine vielversprechende Aussicht für alle, die viel draußen unterwegs sind.

Zusätzlich sorgen Memory-Foam-Ohrstöpsel für besseren Sitz und erhöhen die passive Geräuschdämpfung. Laut Huawei sind sie 30 Prozent effektiver als beim Vorgängermodell.

Musik in hoher Qualität

Die FreeBuds Pro 4 richten sich offenbar auch an Musikfans, die jedes Detail in ihren Lieblingssongs hören wollen. Möglich macht das eine Kombination aus einem 11-Millimeter-Quad-Magnet-Treiber und der Dual-Driver-Technologie. Das sorgt für eine präzise Trennung von Frequenzen, sodass Höhen, Mitten und Bässe besonders klar wiedergegeben werden sollen.

Auch die Audioübertragung wird großgeschrieben: Mit bis zu 2,3 Mbit/s bei 24 Bit und 48 kHz soll der Klang in Studioqualität ankommen (entsprechendes Ausgangsmaterial und Smartphone vorausgesetzt). Wer gerne an seinem Klang schraubt, kann den integrierten Equalizer nutzen. Verschiedene Modi wie „Klassisch“ oder „Ausgewogen“ lassen euch den Sound nach euren Vorlieben anpassen.

DIe Hörer der Huawei FreeBuds Pro 4 erinnern leicht an das AirPods-Design (© 2025 HUAWEI )

Smarte Funktionen für euren Alltag

Die FreeBuds Pro 4 bringen einige clevere Features mit, die euch den Alltag erleichtern könnten. Besonders spannend: die Head-Motion-Steuerung. Durch einfaches Nicken könnt ihr Anrufe annehmen oder beenden.

Ebenfalls hilfreich klingt die Dual-Device-Verbindung. Damit wechselt ihr ohne Unterbrechung zwischen zwei Geräten, etwa zwischen Smartphone und Laptop – ideal für Multitasker. Praktisch ist auch die intelligente Trageerkennung: Sobald ihr die Kopfhörer herausnehmt, pausiert die Musik. Setzt ihr sie wieder ein, läuft sie automatisch weiter. Beides kennen wir schon von Apples AirPods.

Design und Komfort für lange Nutzung

Laut Hersteller ist das Design der FreeBuds Pro 4 von klassischen Musikinstrumenten inspiriert und wird durch eine mehrschichtige Schutzlackierung veredelt. Ein goldener Schriftzug mit „HUAWEI SOUND“ ist auch dabei. Erhältlich sind die Kopfhörer in Schwarz, Weiß und Grün.

Falls ihr Interesse an denFreeBuds Pro 4 habt, könnt ihr sie laut Hersteller ab sofort für 199 Euro (UVP) kaufen. Sobald die Hörer auch auf Amazon gelistet sind, werden wir sie hier verlinken.

