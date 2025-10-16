Für Galaxy Handys: Samsung kündigt etwas Cooles für November an

Samsung zündet offenbar den Update-Turbo. Das Unternehmen möchte wohl bereits Ende November das Beta-Programm für One UI 8.5 auf die ersten Galaxy-Handys spielen. Was dahintersteckt und welche Smartphones das Update bekommen, erfahrt ihr hier.

Die Update-Versorgung ist für viele Android-Nutzer häufig noch ein Pain Point. Doch Hersteller wie Samsung arbeiten hart daran, Lösungen für das Problem zu finden. Ein Support über einen Zeitraum von 7 Jahren ist bei den Flaggschiffen mittlerweile gegeben. Nun sollen die Updates aber noch schneller ausgeliefert werden. Während One UI 8.0 noch verteilt wird, steht laut SamMobile Ende November bereits die Beta für One UI 8.5 an.

One UI 8.5 offenbar mehr als ein Zwischenschritt

Nicht nur die Schnelligkeit des nächsten Updates überrascht. Die Update-Version "-.5" an sich ist ebenfalls ungewöhnlich. Samsung hat den Zwischenschritt in der Vergangenheit oft übersprungen. Ein One UI 7.5 gab es beispielsweise nicht.

Sehr ungewöhnlich ist auch, dass One UI 8.5 als Zwischenversion eine eigene Beta bekommt. Normalerweise geht Samsung nur mit den ganz großen Nuller-Updates an die Öffentlichkeit. Ist One UI 8.5 also vielleicht mehr als nur ein kleiner Zwischenschritt? Die Branchenkenner gehen zumindest von einer visuell umfassend überarbeiteten Benutzeroberfläche aus.

Zu erwarten sind veränderte Icons, optimierte Animationen und ein moderneres Layout. Auch neue KI-Funktionen und ein verbesserter Datenschutz dürften eine Rolle spielen.

Diese Smartphones sind für die Beta qualifiziert

Die fertige Version von One UI 8.5 wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Frühjahr 2026 zusammen mit dem Galaxy S26 veröffentlicht. Welche Smartphones für die mutmaßlich Ende November geplante Beta qualifiziert sind, steht noch aus.

Da Samsung bei vergangenen Beta-Tests jedoch immer die aktuelle Flaggschiffreihe versorgt hat, dürfen wir davon ausgehen, dass zumindest das Samsung Galaxy S25, S25+, S25 Edge und S25 Ultra teilnehmen werden. Dass auch Mittelklassegeräte wie das Galaxy A56 dabei sind, ist eher unwahrscheinlich.

Immerhin ist die Beta für One UI 8.5 die Generalprobe für das, was die Fans beim Galaxy S26 erwartet. Der frühe Start gibt Samsung die Möglichkeit, früh auf das Feedback der Community zu reagieren, damit zum Launch der neuen Flaggschiffe alles perfekt ist.

