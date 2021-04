Ende März bekam das Galaxy A52 bereits den April-Patch. Nun legt Samsung mit einem weiteren Update nach. Der Fokus liegt dieses Mal auf Kamera-Features und dem Bildschirm. Euer Mittelklasse-Handy bekommt einen weiteren Hauch Galaxy S21.

Samsung rollt für die 4G-Version des Galaxy A52 derzeit eine Aktualisierung mit der Firmware A525FXXU1AUD2 aus, meldet SamMobile. Das Update soll in mehr als 20 Ländern bereits verfügbar sein – darunter auch Deutschland.

Sobald ihr das Download-Paket heruntergeladen und installiert habt, stehen euch die schicken Portrait-Features zur Verfügung, die Samsung erstmals in der Galaxy-S21-Serie integrierte. Bei den drei neuen Lichtefffekten handelt es sich um High-Key Mono, Low-Key Mono und Hintergrund. Insgesamt soll die Kamera-App zudem bessere Bilder knipsen. Die Kamera des Galaxy A52 hat uns schon in unserem Test überzeugt:

Samsung packt beim Touchscreen an

Zuvor haben bereits andere High-End-Geräte von Samsung einige Kamera-Features des Galaxy S21 eingeimpft bekommen, darunter auch das Galaxy S20 FE. Für jenes Modell veröffentlichte Samsung zudem Bugfixes, die den Touchscreen betrafen.

Laut Änderungsprotokoll optimiert der Hersteller das Display nun auch beim Galaxy A52. Zudem haben die Entwickler die allgemeine Sicherheit des Geräts und die Tonqualität bei Telefonaten verbessert. Obwohl wir bereits Ende des Monats haben, bringt das Update noch den April-Sicherheitspatch mit. Bereits in wenigen Tagen dürfte daher bereits das nächste Update (mit Sicherheitspatch-Ebene Mai 2021) folgen.

So installiert ihr das Update

Während Apple seine iOS-Updates in einem Rutsch für alle Nutzer zur Verfügung stellt, rollen Hersteller von Android-Geräten ihre Aktualisierungen in Wellen aus. Euch versorgt Samsung also nach und nach. Sobald auf eurem Galaxy A52 der neue Patch verfügbar ist, erhaltet ihr eine Benachrichtigung, die euch direkt zum Download weiterleitet.

Alternativ schaut ihr selbst in den Einstellungen nach. Wischt dort nach ganz unten und tippt auf "Software-Update". Wählt ihr nun "Herunterladen und installieren" aus, schaut euer Handy, ob ein Update für euch bereits verfügbar ist.

