Galaxy A54 speckt ab: Auf dieses Feature will Samsung verzichten

Der südkoreanische Tech-Gigant Samsung feiert mit seinen Mittelklasse-Handys regelmäßig große Erfolge. Die Kamera der kommenden Galaxy-A-Modelle soll allerdings über weniger Hardware verfügen als die Vorgänger. Was Samsung am Galaxy A54 und seinen Geschwistern ändern will, lest ihr hier.

Bei den geplanten Änderungen handelt es sich um Einsparungen an der Kamera. Aktuellen Gerüchten zufolge will Samsung bei den kommenden Galaxy-A-Modellen auf eine der Kameralinsen verzichten. Und zwar auf den Tiefensensor. Das meldet zumindest das recht zuverlässige und treffsichere Tech-Magazin The Elec aus Südkorea.

Der Tiefensensor ist keine aktive Kameralinse. Ihr könnt mit ihm keine Bilder oder Videos aufnehmen. Seine Aufgabe besteht darin, Bildinformationen zu sammeln, mit deren Hilfe die KI einen schönen Bokeh-Effekt (Hintergrundunschärfe) erzeugen kann.

Tripple-Kamera statt Quad-Kamera beim Galaxy A54

Damit käme die kommende Generation von Samsungs Mittelklasse-Smartphones mit einer Kameralinse weniger auf den Markt als die Vorgänger. Sowohl das Galaxy A53 als auch seine Schwestermodelle verfügen auf der Rückseite über vier Objektive. Eine Weitwinkellinse, ein Ultraweitwinkelobjektiv, eine Makrolinse und ein Tiefensensor. Wird letzterer ersatzlos gestrichen, kämen die Galaxy-A-Modelle der nächsten Generation mit einer Tripple-Kamera statt einer Quad-Kamera.

Aber der Bericht enthält noch weitere Neuigkeiten. Denn The Elec hat auch die Specs der übrigen drei Kameralinsen erfahren und veröffentlicht. Demnach soll das Galaxy A24 eine 50-MP-Hauptkamera bekommen, während die Ultraweitwinkelkamera mit 8 MP und die Makrolinse mit 5 MP Bilder aufnimmt. Fast die gleichen Daten sollen auch beim Galaxy A34 zu finden sein. Hier weicht lediglich die Auflösung der Hauptkamera mit 48 MP etwas ab.

Bringt das Kamera-Downgrade Verbesserungen an anderer Stelle

Und das Galaxy A54? Hier scheint sich in dem Report ein Fehler eingeschlichen zu haben. Die Rede ist nämlich von einem 50-MP-Weitwinkellinse und einem Ultraweitwinkel- und Makroobjektiv mit je 5 MP Auflösung. Dass Samsung dem beliebteren und teureren Modell eine schlechtere Kamera verpassen könnte, klingt nicht plausibel. Sollte sich herausstellen, dass es sich nicht um einen Tippfehler handelt, empfehlen wir euch an dieser Stelle schon, lieber zum aktuellen Samsung Galaxy A53 (hier im Test) zu greifen.

Der Verzicht auf den Tiefensensor könnte sich positiv auf die anderen Kamera-Optiken im Galaxy A54 und den anderen Modellen der A-Klasse auswirken. So findet sich schon in aktuellen Samsung-Handys (hier mit Vertrag) der A-Serie ein optischer Bildstabilisator. Wenn der Konzern die übrigen drei Linsen seiner Mittelklasse-Modelle weiter verbessert, deren Ausstattung upgradet und die Unschärfe in Bildern vollständig per Software erzeugt, können wir auf den Tiefensensor getrost verzichten.

