Samsung hat seine kabellosen Kopfhörer nicht komplett neu erfunden. Die Galaxy Buds+ haben aber das eine oder andere Feature dazubekommen, darunter ein größerer Akku. Bei Nutzern stößt jedoch eine Sache auf großes Unverständnis: Eine Neuerung bleibt einer bestimmten Gruppe vorbehalten.

Die Galaxy Buds+ bieten Multi-Device-Support. Dank dieses Features könnt ihr die Kopfhörer gleichzeitig mit zwei Geräten verbinden und zwischen diesen schnell und einfach hin und her wechseln. So unkompliziert ist die Geschichte allerdings nicht. Das Feature ist nur mit Galaxy-Smartphones kompatibel. Dies hat Samsung in einem Statement gegenüber Droid Life bestätigt.

Wer also etwa ein Handy oder Tablet von Huawei, Xiaomi oder Sony nutzt, der kann diese praktische Funktion nicht nutzen. Zudem müssen die Geräte mit demselben Samsung-Account verknüpft sein und auch die SmartThings-App ist zwingend nötig. Grundvoraussetzung ist darüber hinaus Android 7.1.1 oder neuer. Immerhin das dürfte auf fast allen Geräten installiert sein.

Hersteller korrigiert Angaben

Samsung scheint mittlerweile ebenfalls bewusst zu sein, dass sie mit ihrer bisherigen Kommunikation Nutzer in die Irre geführt haben. Der Hersteller bewirbt die Neuerung daher mittlerweile auch nicht mehr so wie vorher. Eine Fußnote ist nicht mehr auf der Seite verfügbar, laut der lediglich Geräte mit Bluetooth 5.0 nötig seien, um die Funktion nutzen zu können.

Galaxy-intern klappt alles

Bleibt man im Galaxy-Kosmos funktioniert die Neuerung dagegen wie versprochen. Droid Life hat die Multi-Device-Verbindung mit einem Galaxy Z Flip und Galaxy Note 10 erfolgreich getestet. Dies dürfte auch für Samsung-Tablets wie dem Galaxy Tab S6 gelten. Ihr könnt also zum Beispiel einen Film auf eurem Tablet anschauen und für den Sound eure Galaxy Buds+ nutzen. Sollte währenddessen ein Anruf auf eurem Galaxy-Smartphone eingehen, beantwortet ihr diesen mit euren Kopfhörern.

Andere Nutzer müssen dagegen notgedrungen erst die eine Verbindung trennen und sich dann mit dem zweiten Gerät neu verbinden. Ob Samsung den Makel des Features mit einem Software-Update für die Galaxy Buds+ aus der Welt schaffen kann/möchte, ist derzeit nicht bekannt.