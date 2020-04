Samsung optimiert seine True-Wireless-Kopfhörer und spendiert den Galaxy Buds+ ein Update. Die Größe der Aktualisierung ist auf den ersten Blick winzig. In dem Paket stecken dennoch einige Verbesserungen.

Das Update mit der Versionsnummer R175XXU0ATD3 verbessere die Systemstabilität, heißt es im Änderungsprotokoll. In diesem Punkt liefert Samsung leider (allgemein) kaum Details. SamMobile weiß da zum Glück mehr. Laut des Portals verbessert der Patch den Umgebungsgeräusch-Modus. Ist dieser aktiviert, hört ihr Windgeräusche nun nicht mehr so stark. Zudem hört sich die Umgebung "etwas natürlicher" an, während ihr telefoniert.

Wind und Rauschen gedämpft

Aktiviert ihr den Umgebungsgeräusch-Modus, hört ihr über die Mikrofone die Umgebung besser. Dies kann dann sinnvoll sein, wenn ihr im Freien Musik hört und trotzdem nicht komplett von der Außenwelt abgeschottet sein wollt. Bei einem Spaziergang ist eine akustische Wahrnehmung schließlich wichtig, um potenziell gefährliche Situationen leichter erkennen zu können. Dies scheint nun besser möglich zu sein, da die Kopfhörer den Wind anscheinend herausfiltern (beziehungsweise dämpfen) und ihr Geräusche wie Stimmen leichter hören könnt.

Nutzer klagten zudem über Rauschen. Das Update für die Galaxy Buds+ soll dies zumindest ansatzweise in den Griff bekommen. Der Patch adressiert außerdem die drahtlose Verbindung. Diese soll nun stabiler sein und Tonunterbrechungen seltener vorkommen.

So installiert ihr die Aktualisierung

Das Update selbst ist nur etwas mehr als ein MB groß. Samsung verteilt die Aktualisierung mutmaßlich in Wellen. Das Download-Paket steht auf einigen Geräten daher mitunter noch nicht zur Verfügung, während andere Buds+ bereits versorgt werden. Die Aktualisierung bringt ihr auf eure Kopfhörer, indem ihr die In-Ears in das Ladecase setzt (nicht schließen) und die "Galaxy Wearable"-App öffnet. Dann wählt ihr die Kopfhörer dort aus. Sollte der Patch bereits verfügbar sein, bekommt ihr unten eine Benachrichtigung und könnt auf "Software-Updates" tippen. Wählt nun "Aktualisieren" aus, lest euch die Informationen über das Update durch und tippt auf "Jetzt installieren".