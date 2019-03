Galaxy Fold und Co.: So könnten Hüllen für faltbare Smartphones aussehen

Faltbare Smartphones wie das Samsung Galaxy Fold waren eines der großen Themen auf dem Mobile World Congress 2019. Die ungewöhnliche Bauweise stellt die Hersteller von Schutzhüllen vor neue Herausforderungen. Spigen hat nun Bilder von Cases veröffentlicht, die so oder in ähnlicher Form auf den Markt kommen sollen.

The Verge hat Mockup-Bilder von Spigen erhalten, die drei verschiedene Cases zeigen. In dem Tweet unter diesem Artikel könnt ihr euch die Modelle "Tough Armour", "Thin Fit" und "Ultra Hybrid" (von links nach rechts) anschauen. Offenbar sind alle drei Hüllen für das Samsung Galaxy Fold vorgesehen. Spigen werde sie weiterhin testen und gegebenenfalls weiterentwickeln. Geplant sei aber eine Veröffentlichung Mitte April 2019, demnach also noch vor dem Release von Samsungs faltbarem Smartphone.

Spigen hat früh losgelegt

Spigen habe bereits vor der Enthüllung des Samsung Galaxy Fold mit der Entwicklung von Hüllen für das Gerät begonnen. Ein Entwickler verriet gegenüber The Verge: "Wir mussten alle Gerüchte [zum Galaxy Fold] sammeln und so viele Quellen wie möglich finden, um die neuartige Struktur des Telefons zu analysieren."

Darauf basierend habe das Unternehmen zwanzig verschiedene Protoypen entworfen, um für möglichste viele mögliche Varianten eine Lösung parat zu haben. Dabei habe sich Spigen unter anderem mit der Frage auseinandersetzen müssen, welches Material das Falten der Geräte am besten zulasse.

Eine weitere Herausforderung sei das Scharnier der Smartphones – vor allem, weil die Gerätehersteller auf unterschiedliche Faltmechanismen setzen. Spigen-Konkurrent Zagg hat offenbar noch mehr Arbeit vor sich: Das Unternehmen teilte The Verge mit, dass die Entwicklung stocke, weil es noch keines der faltbaren Smartphones erhalten habe.