Galaxy Note 10: Versteckt sich auf diesem Foto auch ein iPhone 2019?

Das Samsung Galaxy Note 10 taucht kurz vor der offiziellen Präsentation in freier Wildbahn auf. Ein Foto zeigt das Plus-Modell des Flaggschiffs. Allerdings gibt es hier noch mehr zu sehen: Die Aufnahme wurde wohl mit einem anderen noch unveröffentlichten Smartphone gemacht.

Weiter unten im Artikel findet ihr einen Tweet von Ice Universe, der ein durchaus einzigartiges Bild enthält. Deutlich erkennbar ist das Samsung Galaxy Note 10 Plus. In dessen Display spiegelt sich aber noch ein anderes Smartphone, mit dem das Foto wohl aufgenommen wurde. Dieses hat eine Hauptkamera, die sich in einem Viereck befindet. Allerdings dürfte es sich hier nicht um das Huawei Mate 20 Pro handeln, da bei diesem Modell das Viereck in der Mitte platziert ist. Zudem sehen wir wohl nur eine Dualkamera.

Wo ist das Apple-Logo

Stattdessen könnte es eines der iPhones aus 2019 sein, die voraussichtlich im September erscheinen. Es gibt eine große Ähnlichkeit zwischen dem Smartphone in der Spiegelung und Fotos, die das Design des iPhone-Xr-Nachfolgers präsentieren sollen. Ein Vergleichsbild findet ihr im Tweet am Ende des Artikels.

In der Spiegelung fehlt allerdings ein Detail, die das iPhone 2019 besitzen dürfte. Anstatt des Apple-Logos auf der Rückseite ist nur ein großer weißer Kreis zu erkennen. Womöglich verdeckt eine Schutzhülle absichtlich das bekannte Symbol, da die neuen iPhone-Modelle voraussichtlich erst im September 2019 enthüllt werden.

Zwei Unternehmen mit einem Foto ärgern

Zwar entsprechen das abgebildete Galaxy Note 10 beziehungsweise iPhone 2019 optisch dem, was wir aus der Gerüchteküche kennen. Dennoch ist es nicht ausgeschlossen, dass wir auf dem Foto einen Fake sehen. Zudem stammt das Foto anscheinend von einem unbekannten Leaker – der angeblich an gleich zwei unveröffentlichte Top-Modelle gekommen ist. Demnach solltet ihr das Bild mit der nötigen Portion Skepsis betrachten.

Sollte eine Person tatsächlich das Galaxy Note 10 mit einem ebenso unveröffentlichten iPhone 2019 fotografiert haben, hätte sie durchaus unseren Respekt verdient. Es schaffen vermutlich nur wenige Leute, Apple und Samsung gleichzeitig mit nur einem einzigen Foto zu ärgern. Eine Aktion, die dem unbekannten Leaker womöglich schnell zu Bekanntheit verhelfen könnte.