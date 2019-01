Galaxy Note 9: Update auf Android Pie bringt Ton-Modus für Gaming mit

Dank des speziellen Dolby-Atmos-Modus ist der Sound in Spielen lauter

Für das Samsung Galaxy Note 9 rollt Android Pie erst seit dem 14. Januar 2019 für Nutzer in Deutschland aus. Neben den bereits bekannten Änderungen an der Benutzeroberfläche bringt das Update anscheinend auch eine weitere bislang unbekannte Neuerung mit. Es handelt sich dabei um einen speziellen Ton-Modus für Mobile Games.

Mit dem Update auf Android Pie erhält das Galaxy Note 9 offenbar auch den Ton-Modus "Dolby Atmos for Gaming", wie SamMobile berichtet. Dieser soll dafür sorgen, dass die Lautstärke der Wiedergabe bei kabelgebundenen Kopfhörern und Lautsprechern insgesamt steigt. Zudem soll der Audio-Effekt von Dolby Atmos noch deutlicher hervortreten.

Sinnvolle Implementierung

Zu finden ist der neue Dolby-Atmos-Modus in den "Einstellungen" unter "Töne und Vibration". Tippt anschließend auf "Erweiterte Toneinstellungen" und danach auf "Tonqualität und Effekte". Nun solltet ihr schon den separaten Menüpunkt sehen, mit dem ihr Dolby Atmos in Games aktivieren könnt.

Der Vorteil: Ihr müsst nicht erst in das "Dolby Atmos"-Menü wechseln, denn es handelt sich nicht um ein zusätzliches Ton-Profil wie "Film", "Musik" oder "Stimme". Das ist praktisch, denn so müsst ihr nicht jedes Mal zu diesem Menüpunkt zurückkehren, um wieder euren normalerweise bevorzugten Ton-Modus auszuwählen.

Unklar ist bislang, warum dass Feature auf dem Galaxy Note 9 Einzug hält, während das Galaxy S9 (Plus) nach dem Update auf Android Pie leer ausgeht. Immerhin verfügt auch das S9 über Dolby Atmos. Möglicherweise folgt die Funktion mit einer kommenden Aktualisierung: In einer Beta-Version von Android Pie war "Dolby Atmos for Gaming" laut SamMobile noch enthalten.