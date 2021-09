Derzeit dreht sich fast alles um die bevorstehende Premiere des iPhone 13. Inmitten des Hypes mischt sich aber plötzlich ein Totgeglaubter. Ein Patent sorgt zudem für Aufsehen. Es könnte sich um ein neues Alleinstellungsmerkmal eines künftigen Galaxy Note handeln.

Offiziell pausiert das Galaxy Note in diesem Jahr. Es gab zuletzt aber einige Indizien, wonach die Serie auch komplett eingestellt werden könnte, da unter anderem das Galaxy Z Flip 3 und Galaxy Z Fold 3 überzeugen. Nun hat sich aber Twitter-Leaker Ice universe gemeldet: Jemand aus der Lieferkette hätte Hinweise auf die nächste Generation des Galaxy Note entdeckt. Gibt es also Hoffnung? Zu dem Gerücht passt ein spannendes Patent:

Samsung mit genialer Idee?

Samsung hat am 5. März 2021 ein Patent zu einem brandneuen S Pen eingereicht, meldet LetsGoDigital. Das Portal hat den Eintrag bei der World Intellectual Property Organization entdeckt. Die Südkoreaner planen demnach, eine Kamera in den Eingabestift zu integrieren. Die Idee: Wenn ihr ein Selfie knipsen wollt, fahrt ihr den Stylus einfach ein Stück aus dem Gehäuse heraus und aktiviert den Auslöser – wie bei einer Pop-up-Kamera. Ihr könnt das Objektiv aber auch nutzen, wenn ihr den Stift ganz herausnehmt und in der Hand haltet. Zudem soll es zusätzlich einen Clip geben, mit dem ihr den S Pen an Gegenständen befestigt und diese quasi zu einem Stativ macht.

Der S Pen des Galaxy Note 21 könnte zur Kamera werden (© 2021 LetsGoDigital )

Eine Vorschau seht ihr jeweils auf dem Display eures Galaxy Note. Außerdem könnt ihr Bild-in-Bild-Aufnahmen machen, indem ihr S-Pen-Kamera und Hauptkamera kombiniert. Der Stylus kann, wie bereits verfügbar, auch als Fernauslöser funktionieren. Einige Funktionen könnt ihr dank Bewegungssensor zudem über Gesten auslösen. Euch stünden also insgesamt zahlreiche neue Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Der S Pen war einst ein Alleinstellungsmerkmal der Galaxy-Note-Serie. Versionen des Stylus gibt es nun allerdings auch für das Galaxy S21 Ultra (Test) und Galaxy Z Fold 3. Bei dem Patent könnte es sich aber um ein Feature handeln, dass es wieder exklusiv in einem Galaxy Note gibt. Denn nur jene Geräte haben bislang die Möglichkeit, den Stylus direkt im Gehäuse unterzubringen.

Galaxy Note: Traum von einem Display

Und es gibt noch einen Clou: Das nächste Samsung Galaxy Note könnte in der Folge ein Display ohne (störende) Kamera bekommen – sowohl Punch-Hole als auch eine Kamera unter dem Panel wären Geschichte. Ihr hättet stattdessen einen komplett klaren und ungestörten Blick auf alle Bildschirminhalte. Der Traum zahlreicher Nutzer würde damit in Erfüllung gehen. Leider sagt ein Patent zunächst nur aus, dass sich Hersteller eine Idee sichert. Wann und ob diese Marktreife erlangt, steht auf einem anderen Blatt Papier.