Galaxy S10 5G: So schnell ist Samsungs "Super Fast Charging"

Das Samsung Galaxy S10 5G ist bisher nur in Südkorea verfügbar, doch soll es bald auch in Deutschland zu kaufen sein. Neben dem schnellen 5G-Mobilfunk hat es mit dem sogenannten "Super Fast Charging" noch eine weitere Besonderheit an Bord. Doch wie schnell ist diese "superschnelle" Ladefunktion eigentlich?

Aktuelle Samsung-Smartphones wie das Galaxy S10 oder das Galaxy Note 9 laden mit einer Leistung von etwa 15 Watt. Sie setzen dabei auf den Standard Quick Charge 2.0 beziehungsweise Samsungs "Adaptive Fast Charging". Für einen Vergleich hat SamMobile nun anhand eines Galaxy A70 Samsungs "Super Fast Charging"-Technologie getestet. Wie das Galaxy S10 5G unterstützt auch das Mittelklasse-Smartphone den neuen Standard, der es auf 25 Watt Leistung bringen soll. Auch die Kapazität des Akkus ist mit 4500 mAh identisch.

Flotter Start beim schnellen Aufladen

Zum Vergleich traten ein Galaxy A70 mit 15-Watt-Ladegerät und eines mit 25-Watt-Netzteil an. Die Akkus beider Smartphones waren bis auf 3 Prozent Restenergie geleert. Im Test zeigte sich dann: Gerade im ersten und im letzten Drittel des Ladevorgangs kann der neue Schnellladestandard überzeugen. Nach 30 Minuten war der Akku mit Quick Charge 2.0 auf 26 Prozent aufgeladen. Der 25 Watt starke "Super Fast Charging"-Standard brachte den Energiespeicher derweil bereits auf 33 Prozent.

Nach 45 Minuten schmolz der Vorsprung zwar auf 2 Prozent ab (51 Prozent gegen 49 Prozent), jedoch konnte die neue Schnellladetechnologie im Anschluss die Führung wieder ausbauen. Nach einer Stunde führte das Galaxy A70 am 25-Watt-Ladegerät mit 67 Prozent Akkuladung vor dem anderen Exemplar mit 60 Prozent. Gerade im Ernstfall scheint sich "Super Fast Charging" also zu lohnen. Denn gerade wenn der Akku kurz vor dem Ableben steht und nicht viel Zeit zum Aufladen ist, kommt es auf die Geschwindigkeit an – und wer vorsorgen will, greift zusätzlich noch auf eine Powerbank zurück.