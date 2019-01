Galaxy S10, -Lite und -Plus: So groß sollen die Akkus sein

Neues Jahr, neue Smartphones – bleibt alles beim Alten, dürfe Samsung zu den ersten Herstellern gehören, die 2019 neue Geräte vorstellen. Das Galaxy S10 wird beispielsweise für das Frühjahr erwartet. Passend zur nahenden Vorstellung gibt es auch immer mehr vermeintliche Leaks zur Ausstattung. Nun soll feststehen, wie groß die Akkus aller drei Varianten ausfallen werden.

Bisher wirkt es, als möchte Samsung mit dem Galaxy S10 alle Werte des Vorgängers übertreffen. Neben Display, Ladegeschwindigkeit und Co. soll nun auch der Akku größer beziehungsweise besser werden. Wie der Leak-Spezialist IceUniverse via Twitter behauptet, könnte die Batterie im S10 eine Kapazität von 3500 mAh erhalten. Zum Vergleich: Der Akku im Galaxy S9 liegt bei 3000 mAh.

Wächst auch die Ausdauer?

Auch das Galaxy S10 soll wieder in einer "Plus"-Variante erscheinen. Sie soll dem Leak von IceUnivserse zufolge sogar einen Akku mit 4000 mAh bieten. Zudem sei eine Lite-Variante mit 3100 mAh in Arbeit. Trotz der wachsenden Batterien ist es jedoch fraglich, ob die Geräte auch länger durchhalten werden. Der Bildschirm ist und bleibt der größte Energieverbraucher im Smartphone – und neben ihren Akkus werden auch die Displays der neuen Samsung-Geräte größer.

Den entscheidenden Unterschied könnte am Ende der neue Chipsatz in den drei Smartphones ausmachen. Der soll nämlich wieder einmal mehr Leistung bei weniger Energieverbrauch bieten. Vielleicht können Samsung-Nutzer also doch auf die eine oder andere Stunde zusätzlicher Laufzeit hoffen.