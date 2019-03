Galaxy S10: Samsung schenkt Käufern ein Premium-Abo

Seit dem 8. März 2019 sind das Galaxy S10, der größere Bruder Galaxy S10 Plus und die günstige Variante Galaxy S10e offiziell im Handel erhältlich. Käufer erhalten nun offenbar ein mehrmonatiges Premium-Abo von YouTube geschenkt. Die Aktion ist jedoch zeitlich begrenzt und gilt nicht für alle Nutzer.

Falls ihr euch für das Galaxy S10, Galaxy S10 Plus oder Galaxy S10e interessiert, bekommt ihr von Samsung nun einen zusätzlichen Anreiz: Käufer eines Smartphones der Galaxy-S10-Reihe qualifizieren sich laut Google Blog für ein kostenloses, viermonatiges Premium-Abo von YouTube. Ein solches Abonnement kostet hierzulande 11,99 Euro monatlich (Stand: März 2019). Ein Vorteil von YouTube Premium ist die Werbefreiheit, ihr habt außerdem Zugriff auf die YouTube-Original-Serien. Zudem ist der Streaming-Dienst YouTube Music Teil des Pakets.

Vorsicht vor automatischer Verlängerung

Das Angebot ist zeitlich befristet: Bis März 2020 soll es für Galaxy-S10-Käufer gelten. Den gleichen Kaufanreiz will Samsung offenbar auch Käufern des faltbaren Smartphones Galaxy Fold und des Tablets Tab S5e gewähren. Wer ein beliebiges anderes neues Galaxy-Gerät bis zum Februar 2020 aktiviert, soll das YouTube-Abo immerhin zwei Monate kostenlos erhalten. Nehmt ihr das Angebot in Anspruch, dann solltet ihr die Laufzeit beachten: Das Abo verlängert sich nach Ablauf der kostenfreien Phase automatisch jeden Monat neu.

Samsungs Geschenk ist weltweit dort verfügbar, wo es YouTube Premium gibt – also auch in Deutschland. Jedoch gilt es nur, wenn ihr mit eurem Account zum ersten Mal die Premium-Dienste nutzt. Habt ihr bereits ein solches Abonnement besessen oder bereits eine Test-Mitgliedschaft bei YouTube Music Premium, YouTube Red oder Google Play Music in Anspruch genommen, könnt ihr das Angebot leider nicht nutzen. Die Gratis-Monate könnt ihr euch ansonsten auf der Webseite von YouTube holen.