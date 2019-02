Galaxy S10 und S10 Plus: Video zu Top-Smartphones zu früh veröffentlicht?

Update, 18. Februar 2019, 17:55 Uhr: Wie erwartet wurde das Video mittlerweile gelöscht. Als Grund nennt YouTube den "Anspruch eines Urheberrechtsinhabers" – eine weitere Bestätigung dafür, dass wir in dem Clip tatsächlich die kommenden Top-Smartphones sehen konnten.

Ursprünglicher Artikel:

Da ist wohl etwas nicht ganz nach Plan verlaufen: Im Internet ist ein Hands-on-Video aufgetaucht, in dem wir das Galaxy S10 und das Galaxy S10 Plus offenbar von allen Seiten sehen. Es spricht viel dafür, dass wir hier tatsächlich die kommenden Top-Smartphones gezeigt bekommen.

In dem Video, das offenbar über das chinesische Mikroblogging-Netzwerk Weibo verbreitet worden ist, präsentiert ein Redakteur Galaxy S10 und Galaxy S10 Plus. Für die Echtheit der Aufnahmen spricht: Offenbar wurde der Clip in einer Niederlassung von Samsung gedreht. An den Wänden sind der Name des südkoreanischen Unternehmens sowie "Galaxy S10" zu lesen. Außerdem deckt sich das Gezeigte mit den aktuellsten Gerüchten rund um das Top-Modell.

Passendes Produkt Samsung Galaxy J4 Plus

Gebogenes Display mit Loch

Der Bildschirm des Galaxy S10 soll 6,1 Zoll in der Diagonale messen. Das Galaxy S10 Plus kommt hingegen wohl auf 6,4 Zoll. Über die Auflösung des Screens verrät uns der Clip allerdings nichts. Wie auch schon das Galaxy S9 und dessen Vorgänger besitzt das Galaxy S10 wohl ein Display, das links und rechts um die Seiten gebogen ist. Allerdings fällt die Biegung bei den kommenden Top-Smartphones offenbar deutlich dezenter aus.

Dafür nimmt der Screen fast die gesamte Vorderseite ein. Die Frontkamera befindet sich hinter einem Loch im Display, um weiteren Platz für Bildfläche einzusparen. Wie zuvor von der Gerüchteküche prognostiziert, ist das Galaxy S10 Plus an einem etwas breiteren Loch im Display erkennbar – für eine Dual-Frontkamera.

Triple-Kamera und umgekehrtes kabelloses Aufladen

Sowohl Galaxy S10 als auch Galaxy S10 Plus kommen dem Video zufolge mit einer Triple-Kamera auf der Rückseite. Neben einem Weitwinkel- und einem Tele-Objektiv (Zoom) ist demnach eine Ultraweitwinkel-Linse vorhanden. Im Video bekommen wir zudem einen Kopfhöreranschluss und einen Fingerabdrucksensor im Display zu sehen. Außerdem haben auch die Galaxy Buds ihren Auftritt und werden von dem Top-Smartphone kabellos mit Energie versorgt.

Es dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein, bis das Video wieder aus dem Netz verschwindet. Bis das Galaxy S10 und Galaxy S10 Plus offiziell sind, müssen wir uns aber nicht mehr lange gedulden: Die Präsentation findet am 20. Februar 2019 statt.