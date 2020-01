Samsung und Epic Games führen ihre Partnerschaft offenbar auch zum Marktstart des Galaxy S20 fort. Wie in den Jahren zuvor bekommt ihr zu eurem neuen Smartphone angeblich einen exklusiven Fortnite-Skin.

Auf Twitter sind auch bereits die ersten Informationen aufgetaucht, was Samsung und Epic für euch in petto haben sollen. Beim Kauf eines Galaxy S20 bekommt ihr demnach für den beliebten Battle-Royale-Shooter das Iris-Outfit, wie ihr im Tweet weiter unten seht. Iris kommt allerdings nicht alleine: Zum Paket zählen angeblich auch ein Rücken-Accessoire namens Roundabout und das Erntewerkzeug Pop Axe. Das ganze Set soll Vivid Vision heißen.

Samsung reagiert auf Gerücht

Bereits in den vergangenen Jahren bekamen Käufer eines Samsung-Flaggschiffes einen einzigartigen Fortnite-Charaktere, darunter den legendären Galaxy- und IKONIK-Skin. Iris wäre eine Kombination aus beidem. Die Entwickler hätten sich bei der Farbpalette des Galaxy-Outfits bedient und sich insgesamt aber erneut an dem K-Pop-Thema des letzten Jahres orientiert.

Dieses Gerücht bringt zudem eine echte Besonderheit mit. Samsung (Niederlande) hat sich über seinen offiziellen Twitter-Account zu dem Leak geäußert. Dies ist sehr untypisch, da die großen Hersteller Gerüchte normalerweise nicht kommentieren. In dem Statement heißt es, dass man derzeit keine Informationen zu diesem Skin habe. Zudem verweist das Unternehmen auf das Unpacked-Event am 11. Februar 2020. "Vielleicht kündigen wir etwas wie einen neuen Skin an, wer weiß ...", heißt es weiter.

Galaxy S20 als Statement

In der Community werten dies viele als Bestätigung des Leaks. Die Auflösung gibt es allerdings erst im Februar, wenn Samsung die neue Generation seiner Galaxy-S-Serie vorstellt: das Galaxy S20, Galaxy S20+ und Galaxy S20 Ultra. Das Falt-Handy Galaxy Z Flip soll ebenfalls ein Thema sein. Auf der Präsentation erfahren wir dann auch, ob und welches (physische) Accessoire es zum Launch des Galaxy S20 gibt. Im vergangenen Jahr legte Samsung dem Smartphone Galaxy-Buds-Kopfhörer bei.