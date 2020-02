Galaxy S20 Ultra: Update verbessert Kamera

Das Galaxy S20 Ultra ist noch gar nicht erschienen, da beginnt Samsung bereits mit dem Rollout eines ersten Updates. Der Patch verbessert die Kamera. Denn diese bereitet mitunter noch Probleme.

Die Aktualisierung mit der Versionsnummer G988NKSU1ATBR hat TizenHelp entdeckt. Sie ist 418 MB groß und soll die Kameraqualität des Galaxy S20 Ultra optimieren sowie ein Problem mit dem Blitz ausmerzen. Neben der Info zum Sicherheitsupdate für März 2020 zeigt sich Samsung im Änderungsprotokoll leider wie gewohnt wortkarg. Aber es gibt einige Punkte, an denen der Hersteller angepackt haben dürfte.

Autofokus zickt bisher

Denn die Kamera-Software scheint noch ein paar Kinderkrankheiten zu haben. Das Zusammenspiel mit dem 108-MP-Sensor wirkt mitunter noch etwas unrund und der Autofokus bereitet Probleme. Letzteres seht ihr in einem Video unter diesem Absatz; die ausgewaschenen Farben liegen an einer falschen Einstellung der Tester.

Es scheint, dass das Problem nur beim S20 Ultra und dessem Super-Phasenerkennungs-Autofokus auftritt. Das Galaxy S20 und Galaxy S20+ sind also offenbar nicht betroffen. Beide Modelle setzen beim Autofokus auch auf eine andere Technologie (Dual-Pixel).

Day-1-Patch erwartet

Samsung hat seine Galaxy-S20-Reihe am 11. Februar 2020 vorgestellt, bislang sind allerdings nur Testmodelle im Umlauf. Auf diesen ist noch eine Vorab-Firmware installiert. Der Hersteller nimmt währenddessen im Hintergrund noch einige Anpassungen an der Software vor.

Dies erklärt auch, warum die neuen Samsung-Geräte auf Beispielfotos und in Kamera-Vergleichen mitunter nicht so gut abschneiden, wie von einigen vielleicht erhofft. Spätestens zum Release wird sehr wahrscheinlich ein weiteres Update (Day-1-Patch) folgen, der einige Ungereimtheiten beseitigen dürfte. Dann können wir auch genauer einschätzen, ob Samsung mit dem Galaxy S20 Ultra – und insbesondere der Kamera – wirklich neue Maßstäbe setzt.

Die Galaxy-Reihe kommt in Deutschland am 13. März in den Handel. Vorbesteller erhalten ihr Gerät mit etwas Glück schon ein paar Tage früher. Die Preise für das S20 Ultra beginnen bei 1.349 Euro.