Das nächste "Galaxy Unpacked"-Event mit neuen Geräten steht vor der Tür. Ein Bericht deutet nun darauf hin, dass für die Vorstellung des Samsung Galaxy S21 FE ein eigenes Event vorgesehen ist, dass später stattfinden wird.

Vor einigen Tagen hat Samsung nach vielen Gerüchten zum Termin das nächste "Galaxy Unpacked"-Event offiziell angekündigt. Bereits am 11. August wird der südkoreanische Hersteller neue Hardware vorstellen. Lange wurde auch der Nachfolger des beliebten "Budget"-Flaggschiffs "Galaxy S20 FE während der Vorstellung nicht ausgeschlossen. Ein Bericht des Portals LetsGoDigital stellt nun jedoch klar, dass wir das Samsung Galaxy S21 FE diesmal noch nicht sehen werden. Samsung dürfte die "Fan Edition" der S21-Serie also zu einem späteren Zeitpunkt separat vorstellen.

Samsung Galaxy S21 FE: Vorstellung im vierten Quartal?

In den vergangenen Monaten gab es hinsichtlich der Vorstellung des Galaxy S21 FE ein großes Hin und Her. Vermutlich Samsungs wichtigstes Smartphone des Jahres stand angeblich sogar vor dem Aus. Grund für die Komplikationen soll vor allem die Chip-Knappheit sein, die nicht nur Samsung zu Umplanungen zwingt. Auch wenn wir das Smartphone dem Bericht zufolge nicht während des August-Events sehen werden, dürfte Samsung die diesjährige Fan Edition noch im vierten Quartal 2021 ins Rennen schicken.

Hier wird man also voraussichtlich ein eigenständiges Live-Event im September oder Oktober ansetzen, um das neue Handy gebührend anzukündigen. Eine einfache Pressemitteilung ohne Präsentation gilt als eher unwahrscheinlich. Für das Unternehmen hängt der Erfolg in diesem Jahr zu sehr an diesem Modell. Bereits das S20 FE kam sehr gut an.

Ausstattung des Galaxy S21 FE 5G

Informationen zur Ausstattung sind in der Vergangenheit immer wieder durchgesickert. Der verlässliche Leaker Evan Blass zeigte vor einiger Zeit bereits hochauflösende Render-Bilder des Galaxy S21 FE, die mittlerweile durch Samsungs Einschreiten gelöscht werden mussten. Weitere Daten des Budget-Flaggschiffs sind erwartungsgemäß: Ein etwas kleineres 6,4 Zoll-Super-AMOLED-Display mit 120 Hz Bildwiederholrate und Full-HD-Plus-Auflösung steht im Raum.

Die Abmessungen sollen im Vergleich zum Vorgänger durch das geschrumpfte Display etwas kleiner ausfallen: 155,7 x 74,5 x 7,9 mm. Statt des Snapdragon 888 könnte im Inneren aufgrund der Chip-Knappheit teilweise der hauseigene Exynos-2100-Chipsatz zum Einsatz kommen. Mit einer möglichen 65-Watt-Schnellladefunktion würde Samsung hingegen positiv überraschen. Ob es neben der 5G-Variante erneut eine 4G-Version geben wird, ist noch nicht klar. Zudem ist der Marktstart angeblich zunächst nur auf Europa und die USA begrenzt.