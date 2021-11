Die Gerüchte rund um das Galaxy S21 FE wollen nicht abreißen. Einem neuen Bericht zufolge dürfte Samsung das Smartphone nun endlich im Januar 2022 vorstellen. Angeblich wollen die Koreaner das Smartphone allerdings nur auf einem Markt zum Verkauf anbieten.

Für Samsung-Fans dürfte die lange Zeit des Wartens bald ein Ende haben. Laut Gizmochina, die sich auf eine koreanische Quelle berufen, soll das Galaxy S21 FE bald veröffentlicht werden. Im Raum steht der erste Januar. Genau genommen die Zeitspanne, während die Consumer Electronics Show (CES) 2022 in Las Vegas läuft, die vom 5. Januar bis zum 8. Januar geht.

Galaxy-S21-FE-Veröffentlichung nur auf einem Markt

Das ist aber noch nicht alles. Die Quelle verrät uns außerdem, dass Samsung das Galaxy S21 FE nur auf einem Markt veröffentlichen möchte, und zwar dem europäischen. Bisher wurde angenommen, dass die günstige Flaggschiff-Alternative nur in den USA erhältlich sein könnte, doch da lagen die Experten offenbar falsch.

Zu dieser Entscheidung könnte Samsung gekommen sein, da sich in Europa günstigere Smartphones durchschnittlich besser verkaufen als in den USA. Das untermauert zum Beispiel der rasante Aufstieg von Xiaomi. Doch was auch immer Samsung zu dieser Entscheidung bewogen haben könnte: Die FE-Fans hierzulande freuen sich garantiert. Denn das Samsung Galaxy S20 FE (im Test) erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit.

Diese Spezifikationen sind zu erwarten

Aktuell hat Samsung noch keine Informationen zum Galaxy S21 FE veröffentlicht oder bestätigt, doch das Internet ist bereits randvoll mit Leaks, die uns ein gutes Bild vermitteln. Aktuellen Gerüchten zufolge kommt das Galaxy S21 FE mit einem Full-HD-Plus-Display mit 120-Hz-Bildwiderholrate. Als Prozessor kommen entweder der Snapdragon 888 oder der Exynos 2100 in Frage.

Den Arbeitsspeicher soll es in einer 6-GB- und einer 8-GB-Variante geben. Je nachdem, was ihr gewählt habt, sollen 128 GB oder 256 GB interne Speicherkapazität hinzukommen. Der Akku messe zudem 4380 mAh und lade mit maximal 25 Watt. Insgesamt also ein Samsung-typisch starkes Paket.