Galaxy S21 im Video: So schnell ist der Fingerabdrucksensor

Die Smartphones Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra haben nicht nur ein anderes Design und mehr Leistung als die Vorgänger – auch für den Fingerabdrucksensor hat Samsung eine Schippe draufgelegt. Ein Video soll nun zeigen, wie schnell der neue Sensor in der Praxis ist.

Auf dem Twitter-Account Ice universe gibt es ein Video, in dem der neue Fingerabdrucksensor des Galaxy S21 Ultra in Aktion zu sehen ist. In der kurzen Demonstration zeigt der Nutzer des Smartphones, wie schnell und zuverlässig der Sensor reagiert. Das Smartphone ist im Sekundenbruchteil entsperrt und präsentiert den Startbildschirm.

Tatsächlich scheint Samsung mit der S21-Reihe also Nutzererlebnis und -komfort des Fingerabdrucksensors verbessert zu haben. Bei älteren Geräten mit einem unter dem Display positionierten Sensor gibt es immer mal wieder Probleme mit der Erfolgsrate – und nicht zuletzt der Geschwindigkeit.

Galaxy S21 mit größerem Sensor

Samsung verbaut im Galaxy S21 eine neue Generation von Qualcomms Ultraschall-Fingerabdrucksensor, den das Unternehmen „3D Sonic Sensor“ nennt. Ein Vorteil dieser zweiten Version ist die Größe: Mit einer Fläche von 8 x 8 mm ist der Scanner 1,77-mal größer als sein Vorgänger im Galaxy S20. Außerdem gibt der Hersteller an, dass er doppelt so schnell soll.

In der Praxis hilft die größere Fläche vor allem bei der Treffsicherheit. Mit älteren Modellen wie dem Galaxy S20 müsst ihr trotz des vorgezeichneten Symbols oft bewusst darauf achten, den Finger auf die richtige Stelle zu legen. Besitzer eines S20 klagen mitunter über Probleme mit der Abdruckerkennung. Eine Lösung ist hier das doppelte Einspeichern des gleichen Abdrucks.

Unterschiedliche Erfahrungen

Aus unseren eigenen Erfahrungen können wir sagen, dass der Fingerabdrucksensor der Galaxy-S21-Modelle gute Arbeit leistet. Eine Verbesserung bei der Treffsicherheit und Erkennung ist durchaus erkennbar. Bei der Geschwindigkeit konnten wir bei unseren Testgeräten bis jetzt keine so drastischen Verbesserungen zum Vorgänger feststellen, wie das Video von Ice universe vermittelt. Samsung könnte hier über weitere Software-Updates aber noch nachbessern.

Ein weiterer Faktor ist der Displayschutz. Nutzer, die lieber auf gehärtetes Glas setzen und auf Samsungs vorinstallierten Plastikfilm verzichten, könnten andere Erfahrungen machen. Unter Umständen dauert es mit einem Glasschutz länger, bis das Galaxy S21 euren Fingerabdruck erkennt. Wenn ihr wissen wollt, wie sich das S21 Ultra in der Praxis schlägt, hilft euch unser Hands-on weiter.