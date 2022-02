Nur rund eine Woche müssen wir noch warten, bis Samsung das Galaxy S22, S22+ und S22 Ultra vorstellt. Wenn ihr eines der Geräte auch zeitnah euer Eigen nennen wollt, solltet ihr nicht zu lange warten: Die Nachfrage übersteigt wohl das Angebot zum Launch.

Dass es beim Ultra-Modell zu Lieferschwierigkeiten kommen könnte, deutete vor Kurzem bereits ein Leaker an. Eine Umfrage des Onlineshops SellCell unterstreicht diese These nun und lässt zudem befürchten, dass auch die anderen Geräte der Reihe nicht in ausreichender Menge verfügbar sein könnten. Von knapp 11.000 befragten Android-Nutzern möchte demnach jeder fünfte im Februar auf ein Gerät aus der Galaxy-S22-Reihe umsteigen.

Galaxy S22 Ultra am beliebtesten

Von den erwarteten neuen Samsung-Handys (bald hier mit Vertrag) sei das Galaxy S22 Ultra das begehrteste. 44,4 Prozent der besagten Wechselwilligen haben es der Umfrage zufolge auf das High-End-Modell abgesehen. Am zweitbeliebtesten sei das Standardmodell: 30,1 Prozent wollen sich offenbar das Galaxy S22 kaufen.

Und auch das Galaxy S22+ hat es vielen angetan: Das mittlere Modell der Reihe soll bei 25,5 Prozent der mutmaßlichen S22-Käufer hoch im Kurz stehen. Beachtet dabei, dass sich die Umfrage auf den US-Markt bezieht. Nichtsdestotrotz ist auch in Deutschland von einer knappen Verfügbarkeit auszugehen. Dafür dürfte allein schon die weiter anhaltende Chip-Krise sorgen.

Alles schon bekannt?

Ob eines der Geräte für euch interessant ist, könnt ihr euch bereits vor dem Launch gründlich überlegen. Denn so gut wie alles zu den Smartphones ist bereits durchgesickert und in unserer Galaxy-S22-Übersicht zu finden. Bis zum Galaxy-Unpacked-Event am 9. Februar sollten auch die letzten Details ans Licht kommen. Zuletzt erfuhren wir etwa, dass der S-Pen wohl im Lieferumgang des Galaxy S22 Ultra enthalten ist.

Womöglich überrascht uns der Hersteller tatsächlich noch mit dem ein oder anderen bislang unbekannten Feature. Doch für eure Kaufentscheidung solltet ihr schon zum jetzigen Zeitpunkt alle benötigten Informationen finden, damit ihr gegebenenfalls schnell zuschlagen könnt.

Anm. d. Red.: Unser Aufmacherbild zeigt ein Konzept von LetsGoDigital.