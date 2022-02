Galaxy S22 Ultra: So luxuriös kann das Flaggschiff sein

Samsung hat kürzlich seine neuen Top-Smartphones vorgestellt und damit auch das Galaxy S22 Ultra. Wie ihr in unserem großen Galaxy-S22-Vergleich lesen könnt, ist es das größte, technisch fortschrittlichste und auch das teuerste Handy der Reihe. Aber wer bisher glaubte, Samsung hätte das Flaggschiff zu hoch bepreist, der hat nicht mit dem russischen Unternehmen Caviar gerechnet.

Bei Smartphone-Flaggschiffen geht es immer ein Stück weit um Luxus – technischen Luxus wohlgemerkt. Das Samsung Galaxy S22 Ultra (hier mit Vertrag) hat in dieser Hinsicht auch einiges zu bieten. Am Design scheiden sich jedoch Geister: Den einen ist es der Galaxy Note-Serie zu ähnlich, die anderen freuen sich, dass der Look der eingestellten Serie wieder zu haben ist. Und für diejenigen, die das Galaxy S22 Ultra optisch langweilig finden, bietet Caviar eine Lösung an.

Das russische Luxusgüter-Unternehmen bietet derzeit sechs stark limitierte Versionen des High-End-Smartphones an: Nur 99 Stück soll es von jeder Version geben. Auch die Preise sind luxuriös: Zwischen rund 5800 und 6300 Euro müsst ihr für eines der veredelten Exemplare aufbringen. Damit kostet eines der in Gold gefassten Smartphones rund das fünf- bis sechsfache des regulären Modells.

Galaxy S22 Ultra in Carbon, Gold und Titan

Natürlich sind die Materialien der modifizierten Smartphones dem Preis entsprechend hochwertig. Aus Carbon, Gold und Titan fertigt das Unternehmen seine Luxusversionen des Smartphones und nennt seine Designs etwa "Driver Ocelot" oder "Bird of Prey".

Bei letztgenannter Version kommt darüber hinaus Krokodilleder zum Einsatz. Aber auch die anderen Modelle der Reihe, das Galaxy S22 und das Galaxy S22+ (hier mit Vertrag) können veredelt werden. Auch wenn auf der Seite des Luxus-Schöpfers nur das Ultra-Modell gezeigt wird, gibt es nach Auswahl eines Designs die Möglichkeit, eines der kleineren Modelle zu wählen und auch dieses in einer Luxusversion zu erwerben.

An der Leistungsfähigkeit der Samsung-Smartphones (hier mit Vertrag) ändert die Vergoldung übrigens rein gar nichts. Der technische Luxus in den Geräten kommt mit einem normalen Gerät genau so zu euch, wie mit einem in Carbon und Gold gefassten Exemplar. Caviar veredelt übrigens nicht nur Handys von Samsung, sondern bietet eine Reihe von High-End-Smartphones und anderen technischen Geräten an.