Für Galaxy S23 (Ultra): Großes Kamera-Update ist unterwegs

Die Galaxy-S23-Reihe begeistert derzeit viele Smartphone-Nutzer. Das liegt auch an den gelungenen Kameras. Vor allem die im Galaxy S23 Ultra verbaute setzt neue Maßstäbe. Doch die Kameras sollen schon bald noch besser werden – dank eines Updates.

Dass die Kameras der drei S23-Modelle überzeugen, dürfte bereits einigen Lesern bekannt sein. Dies bestätigt auch unser Test des Galaxy S23 Ultra. Der bekannte Leaker IceUniverse hat per Tweet darauf hingewiesen, dass noch im März ein umfangreiches Softwareupdate für die S23-Reihe zu erwarten sei. Das optimiere in erster Linie die Kameras des Galaxy S23 und Co. Spekuliert wird über einen verbesserten Nachtmodus, eine schnellere Auslösegeschwindigkeit und die Lösung für ein Problem.

Unsere Empfehlung

100 € sichern Samsung Galaxy S23 Ultra

+ o2 Free M Boost 40 GB 100 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

Mit CONNECT-Funktion (bis zu 10 SIM-Karten für die Nutzung des Datenpakets)

40 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./36Monate: 63,99 € einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Samsung Angebote

Umfangreiches Kameraupdate für S23-Modelle

Liegt IceUniverse mit seiner Vermutung richtig, dürfen wir uns noch im März 2023 über ein umfangreiches Softwareupdate für alle drei S23-Modelle freuen. Ein genaues Datum nennt uns der Leaker nicht. Neben einer allgemeinen Verbesserung der Bildqualität soll unter anderem die Auslösegeschwindigkeit verbessert werden. Damit möchte Samsung wohl zur Konkurrenz aufschließen. Apples aktuelle iPhones haben nämlich eine extrem schnelle Auslösegeschwindigkeit.

teilweise sogar negative Auslösegeschwindigkeiten zustande. Die Technik in iPhones funktioniert so: Startet ihr die Kamera-App, nimmt euer iPhone durchgehend Bilder auf – ohne zu speichern. Erst wenn ihr auf den Auslöseknopf drückt, speichert das iPhone ein Foto. Dadurch kann das iPhone exakt den Moment darstellen, in dem ihr ausgelöst habt. In Tests kommenzustande.

Darüber hinaus soll der Nachtmodus der Samsung-Handys von Verbesserungen profitieren. Laut Leak soll der aktuelle Nachtmodus das finale Bild zu stark verarbeiten – Geschmackssache. In unserem Test des Galaxy S23 und S23+ haben wir den Nachtmodus als ausgewogen empfunden.

Nutzer klagen über unscharfe Bilder

Seit einigen Tagen häufen sich Meldungen in diversen Foren, in denen S23-Nutzer über unscharfe Fotos berichten. In erster Linie geht es darin um die 50-MP-Hauptlinse des Galaxy S23 und S23+. Fotos, die damit aufgenommen werden, sollen immer an den gleichen Stellen unscharfe Bereiche aufweisen. So richtig schlau ist daraus bisher niemand geworden:

Einige Nutzer vermuten einen Hardwarefehler, da sich der Fehler stetig wiederhole und auch auf RAW-Fotos auftauche. Samsung selbst hat zu dem Problem bisher noch nicht Stellung bezogen. Es bleibt die Hoffnung, dass es sich um ein Softwareproblem handelt, das per Update behoben werden kann.

Stellt sich am Ende heraus, dass wir es tatsächlich mit einem Hardwarefehler zu tun haben, darf sich Samsung auf einige Probleme einstellen. Alle defekten S23-Handys zu reparieren oder auszutauschen, dürfte aufwendig und teuer werden. Wir drücken die Daumen.

Deal Samsung Galaxy S23

+ o2 Grow 40+ GB 54,99 € mtl./36Monate: 34,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Samsung Angebote

Deal 100 € sichern Samsung Galaxy S23 Ultra

+ o2 Free M Boost 40 GB mtl./36Monate: 63,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Samsung Angebote