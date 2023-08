Galaxy S24 und S24+: Längere Akkulaufzeiten dank Ultra-Feature?

Das Wichtigste in Kürze

Das Galaxy S24(+) soll mit einem LTPO-Display ausgestattet sein

Bislang wurde die Technik nur im Ultra-Modell verbaut

Das Feature könnte die Akkulaufzeit verbessern

Ein neues Gerücht weist darauf hin, dass das Galaxy S24 und das S24+ mit einem stromsparenden Display ausgestattet sein werden. Wie beim Ultra-Modell soll es die Bildwiederholrate dynamisch dem Inhalt anpassen können.

Low-Temperature-Polycrystalline-Oxide- oder kurz LTPO-Displays sind bei Samsung bisher immer den Ultra-Modellen vorbehalten gewesen. Samsung will die Technik künftig offenbar jedoch auch in den günstigeren Smartphones der S-Reihe verbauen, sprich dem Galaxy S24 und dem Galaxy S24+. Das behauptet zumindest der in der Regel sehr zuverlässige Leaker Ice Universe.

Yes, Galaxy S24/24+ uses LTPO screen. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 1, 2023

Warum spart ein LTPO-Display Strom?

Die meisten Displays moderner Smartphones sind zu erhöhten Bildwiederholfrequenzen fähig. 90 Hz oder sogar 120 Hz sind mittlerweile selbst in der Mittelklasse und teils sogar im Einsteigersegment angekommen. Standard war lange Zeit 60 Hz.

Dank der erhöhten Frequenz sehen Animationen und Bildübergänge fließender aus. Das kommt insbesondere entsprechend optimierten Spielen zugute. Fakt ist allerdings auch, dass das schnellere Abspielen von Bildern einen höheren Stromverbrauch nach sich zieht.

Beim Samsung Galaxy S23 habt ihr deshalb die Möglichkeit, in den Einstellungen zu wählen, ob die Wiedergabe mit 60 Hz oder 120 Hz stattfinden soll. Noch besser ist es jedoch beim Galaxy S23 Ultra (im Test hier) gelöst: Dessen LTPO-Technik sorgt nämlich für eine dynamische und automatische Regulierung der Frequenz.

Je nach Bildinhalt passt die KI des Smartphones die Bildrate an. Seht ihr euch beispielsweise ein Foto an, dann schaltet sie bis auf 1 Hz herunter. Scrollt ihr hingegen durch den Browser, geht sie von selbst auf bis zu 120 Hz hoch. Der dynamische Wechsel spart auf Dauer viel Strom und führt so zu einer längeren Akkulaufzeit im Vergleich zu Smartphones, die ihre Wiederholrate nicht oder nicht ganz so stark reduzieren können.

Samsungs Trumpfkarte gegen das iPhone 14?

Obwohl die restliche Branche sogar teils schon im Einsteigersegment auf 120-Hz-Displays setzt, verbaut Apple bei seinen Standardmodellen weiterhin nur 60 Hz. Auch das noch nicht offiziell angekündigte iPhone 15 (zu den Gerüchten) und das iPhone 15 Plus sollen angeblich auf 120 Hz und die LTPO-Technik verzichten.

Sollten das Galaxy S24 und das Galaxy S24+ also tatsächlich mit der Premiumtechnik ausgestattet sein, könnte das für Samsungs ein Trumpf im Duell der kommenden Flaggschiffgenerationen sein. Zumal auch weitere Verbesserungen an den Displays zu erwarten sind.

Vor zwei Tagen meldete sich der Leaker Ice Universe nämlich schon einmal zu Wort und verriet uns, dass das Galaxy S24(+) dünnere Displayränder hat als das Vorgängermodell. Die wird es von Apple wohl nur für das iPhone 15 Pro geben.

