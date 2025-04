So hatte sich das Samsung sicherlich nicht vorgestellt: Aus den eigenen Reihen ist jetzt der Preis für Galaxy S25 Edge durchgesickert. Die versehentlichen Angaben bestätigen: Günstig dürfte das superdünne S25-Modell nicht werden.

Auf der kanadischen Samsung-Webseite sind die Preise für das Galaxy S25 Edge aufgetaucht – und stammen damit quasi aus offizieller Quelle. Entdeckt wurden die Angaben von Roland Quandt, der sie umgehend im sozialen Netzwerk Bluesky präsentierte.

Bluesky Roland Quandt Post Galaxy S25 Edge (© 2025 Bluesky )

Die Preise tauchten unerwartet im Kleingedruckten auf einer Aktionsseite für das Galaxy Tab S10 FE auf. Mittlerweile hat Samsung die brisanten Infos entfernt.

Galaxy S25 Edge: Leak bestätigt hohen Einstiegspreis

Bei den oben stehenden Preisen für das Galaxy S25 Edge in der 256-GB- bzw. 512-GB-Variante handelt es sich um kanadische Dollar. Rechnen wir die kanadischen Preise inklusive Mehrwertsteuer zum aktuellen Kurs in Euro um, ergeben sich rund 1.267,55 Euro für die 256-GB-Version und etwa 1.402,82 Euro für das Modell mit 512 GB.

Auf dem deutschen Markt könnte Samsung die Preise noch etwas glätten und so zum Beispiel bei 1299 Euro für die 256-GB-Option landen. Bei der Konfiguration mit 512 GB sind 1399 oder 1449 Euro denkbar.

Es bleibt abzuwarten, ob Nutzer wirklich allein für ein besonders dünnes Smartphone so tief in die Tasche greifen. Mit diesen Preisen bewegt sich Samsung immerhin im Bereich zwischen dem Galaxy S25 Plus und dem Top-Modell Galaxy S25 Ultra.

Die errechnete Spanne würde mit vorherigen Leaks zur UVP des Galaxy S25 Edge übereinstimmen. Diese setzten den Einstiegspreis für das extradünne S25 zwischen 1200 und 1300 Euro. Für die Konfiguration mit mehr Speicher sind demnach 1300 bis 1400 Euro geplant.

Mehr Speicher als das Galaxy S25

Der Leak von Samsung bestätigt praktisch auch, dass das Galaxy S25 Edge in der kleinsten Speicherkonfiguration bei 256 GB startet. Beim Galaxy S25 bietet Samsung hingegen auch 128 GB als Option an. Da sich das Edge-Modell mit einem voraussichtlich 6,7 Zoll großen Display eher in der Größenordnung des S25 Plus befindet, überrascht das nicht. Auch die Plus-Version gibt es nur mit 256 GB oder mehr Speicher.

