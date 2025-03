Im Jahr 2025 rechnen wir mit insgesamt zwei superdünnen Handys. Neben den iPhone 17 Air erwartet uns auch das Galaxy S25 Edge – das Samsung bereits angeteasert und auf dem S25-Launch-Event gezeigt hat. Nun sind zum S25 Edge die mutmaßlichen Preise und Farben geleakt. Demnach wird das besondere Smartphone ein teurer Spaß...

Die neuen Infos zum Samsung Galaxy S25 Edge will Android Headlines exklusiv in Erfahrung gebracht haben. Laut dem Magazin lässt sich der Hersteller das dünne Smartphone teuer bezahlen. Demnach soll der Einstiegspreis für das Galaxy S25 Edge zwischen 1200 und 1300 Euro in Europa liegen. Wer ein Speicherupgrade wünscht, zahlt zwischen 1300 und 1400 Euro. Damit wäre das Handy überraschend nah am Preis des Galaxy S25 Ultra platziert – das bietet Samsung ab 1449 Euro an.

Auf der anderen Seite wäre das Galaxy S25 Edge teurer als die beiden Standardmodelle Galaxy S25 und S25+. Letzteres gibt es ab 1149 Euro, während das kleinere S25 schon ab 899 Euro im Handel erhältlich ist.

Galaxy S25 Edge: Hoher Preis, aber Einstieg mit 256 GB

Das dünne Handy ist zwar kein Schnäppchen. Allerdings wird Samsung wohl auf eine Version mit 128 GB verzichten, wie es der Hersteller schon beim S25+ und S25 Ultra getan hat. Los geht's demnach ab 256 GB, was wir durchaus begrüßen würden. Wer mehr Speicherplatz benötigt, kann offenbar auch zu einer 512-GB-Variante greifen. Beide Versionen sollen übrigens 12 GB RAM mitbringen.

Sollten die Preise für Europa wirklich so hoch ausfallen, wie Android Headlines behauptet, wäre das Galaxy S25 Edge vermutlich in bester Gesellschaft. Auch das sehr dünne iPhone 17 Air soll einen hohen Einstiegspreis von Apple erhalten – aber weniger kosten als die Pro-Modelle.

Das Galaxy S25 Ultra gibt es in vier Farben (Samsung-exklusive Farben ausgenommen). Das S25 Edge wäre mit drei Farben also weniger vielfältig. (© 2025 Samsung )

Drei Farben für das dünne Galaxy S25 Edge

Darüber hinaus will Android Headlines in Erfahrung gebracht haben, in welchen Farben das Galaxy S25 Edge erscheint. Offenbar will Samsung das Handy in drei Varianten anbieten: Titanium Icyblue, Titanium Silver und Titanium Jetblack. Die Namen dieser Farben deuten zudem an, dass Samsung auf einen Rahmen mit hochwertigem Titan setzt.

Schon bald soll Samsung das Galaxy S25 Edge vorstellen. Angeblich ist es am 16. April 2025 so weit. Wer Interesse an dem dünnen Handy hat, muss aber womöglich schnell sein. Zum Start sollen verhältnismäßig wenige Einheiten in den Handel gelangen.

