Nach bisherigen Informationen sollte das iPhone 17 Air nicht nur das dünnste iPhone aller Zeiten werden, sondern auch das teuerste. Aber: Letzteres stimmt nun doch nicht, wie jetzt durchgesickert ist. Und das ergibt Sinn. Zudem ist nun geleakt, wie dünn das Air-Modell wirklich werden soll.

Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge wird der Preis für das iPhone 17 Air unter dem für das iPhone 17 Pro und Pro Max liegen – nicht darüber. Ein Blick auf deren Vorgängermodell lässt erahnen, was das iPhone 17 Air demnach kosten könnte: Das iPhone 16 Pro verkauft Apple hierzulande ab 1199 Euro. Das nächstgünstigere Handy ist das iPhone 16 Plus für 1099 Euro. Da das iPhone 17 Air das Plus-Modell beerben soll, ist ein ähnlicher Preis wahrscheinlicher als Kosten oberhalb der Pro-Varianten.

Auch die südkoreanische Seite Sisa Journal berichtet, dass sich der Preis des iPhone 17 Air auf Niveau des iPhone 16 Plus bewegen soll.

Was noch für einen niedrigeren Preis des 17 Air spricht

Darüber hinaus besagen bisherige Gerüchte zum iPhone 17 Air, dass die Ausstattung einige Kompromisse von euch abverlangen wird. Unter anderem soll auf der Rückseite nur eine Kameralinse vorhanden sein. Eine mutmaßliche Folge des superdünnen Gehäuses, aber nicht die einzige: Auch der Akku wird womöglich kleiner ausfallen als gewohnt.

Aus Südkorea sind hierzu passend genauere Angaben zu den Maßen des Handys afgetaucht. Laut Sisa Journal wird das iPhone 17 Air nur 6,25 Millimeter dick sein – das wären im Vergleich zum aktuellen iPhone 16 Plus 1,55 Millimeter weniger.

Ein Preis oberhalb des iPhone 17 Pro oder gar iPhone 17 Pro Max wäre angesichts dieser Abstriche nicht wirklich zu rechtfertigen. Mit diesen besser ausgestatteten Geräten gemein haben wird das iPhone 17 Air womöglich einen Rahmen aus Aluminium: Aufgrund befürchteter Importzölle soll Apple bei seinen teuersten iPhones von Titan auf Alu umschwenken.

Das iPhone, auf das alle warten?

Eine Lücke in Apples Smartphone-Portfolio füllen könnte das iPhone 17 Air durch seine Größe: Bislang bietet Apple nur handliche und sehr große Modelle an. Mit einer kolportierten Diagonale von 6,6 Zoll könnte das iPhone 17 Air all jene ansprechen, die sich nach einem durchschnittlich großen iPhone sehnen.

Aber auch davon abgesehen bleibt es spannend für Apple-Fans. Ebenfalls 2025 erwartet uns ein großes Redesign für das iPhone 17 Pro. Im Jahr darauf könnte dann endlich das iPhone Fold seinen Einstand feiern.