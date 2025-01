Nicht mehr lange, dann hat die Android-Welt drei neue Top-Smartphones. Am 22. Januar 2025 um 19 Uhr präsentiert Samsung die Galaxy-S25-Reihe. In diesem Jahr besonders spannend: Noch immer ist unklar, ob der Hersteller drei oder vier neue Modelle zeigen wird. Falls ihr die Auflösung direkt im Live-Stream schauen wollt, erfahrt ihr hier, wo es das Event zu sehen gibt.

Weniger Lesen, mehr gucken? Hier haben wir den Live-Stream direkt für euch eingebunden. Los geht's um 19 Uhr deutscher Zeit:

Falls ihr YouTube aus irgendeinem Grund umschiffen wollt, könnt ihr euch das Galaxy Unpacked auch über die offizielle Webseite von Samsung ansehen. Hier hat der Hersteller übrigens einen kleinen Bonus für euch im Gepäck: Wenn ihr euch im Vorfeld registriert, könnt ihr 50 Euro Rabatt (und mehr) auf die noch nicht enthüllten Produkte bekommen. Vermutlich fällt die Ersparnis beim höherpreisigen Galaxy S25 Ultra demnach umso höher aus. Die genaue Höhe hat Samsung aber noch nicht verraten.

Drei oder vier S25-Modelle?

Spannend: Angeblich wird Samsung das S25-Lineup in diesem Jahr um ein viertes Modell erweitern. Fest ist mit dem Galaxy S25, Galaxy S25 Plus und Galaxy S25 Ultra zu rechnen. Geplant sei aber auch ein Galaxy S25 Slim – zu dem es schon zahlreiche Leaks gibt. Allerdings soll das Smartphone erst im Mai in den Handel starten. Demnach ist noch unklar, ob die Enthüllung schon jetzt erfolgt.

Was die Vorfreude etwas ausbremst: Laut Gerüchteküche wird das Galaxy S25 Slim nicht nach Deutschland kommen. Dafür aber in Länder wie Irland, Schweiz und Österreich. Wir sind gespannt, ob sich auch dieser Leak bewahrheitet.

Klar ist: Apple soll 2025 ebenfalls ein sehr dünnes Smartphone veröffentlichen – das iPhone 17 Air. Da wäre es von Samsung ein schwer nachvollziehbarer Schritt, wenn sie in gewissen Märkten das Feld komplett der Konkurrenz überlassen würden. Sofern die Nachfrage bezüglich superdünner Smartphones überhaupt nennenswert ist. Mehr wissen wir dann, sobald der Live-Stream zum Galaxy Unpacked startet.

