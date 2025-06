Das Samsung Galaxy S25 Ultra ist das beste Android-Handy 2025 – jetzt gibt es das Handy noch in einem coolen Bundle. Wer sich das Top-Handy sichert, bekommt die Flaggschiff-Kopfhörer Galaxy Buds 3 Pro gratis zum Smartphone. Und das zu einem attraktiven Preis.

Direkt zum Angebot:

Android-König mit Eingabestift Samsung Galaxy S25 Ultra Eine großartige Kamera, ein riesiges Display, Top-Leistung und ein cooler Eingabestift: Das Galaxy S25 Ultra ist ein König unter den Android-Handys. Es gibt kaum ein besseres Smartphone in 2025. Jetzt mehr erfahren: Galaxy S25 Ultra Technische Daten 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

ZUGABE: Galaxy Buds 3 Pro

bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung CURVED-Empfehlung – Jetzt sichern! ab 54,99 € o2

Kurzübersicht: Galaxy S25 Ultra mit Vertrag & Galaxy Buds 3 Pro

Geräte: Galaxy S25 Ultra (256 GB Speicher) + Galaxy Buds 3 Pro (Farbe: Silber)

Galaxy S25 Ultra (256 GB Speicher) + Galaxy Buds 3 Pro (Farbe: Silber) Tarif: o2 Mobile M

o2 Mobile M Datenvolumen: 30 GB+ pro Monat (Jedes Jahr 5 GB mehr Datenvolumen)

30 GB+ pro Monat (Jedes Jahr 5 GB mehr Datenvolumen) Netz: o2 (4G & 5G Plus bzw. 5G SA)

o2 (4G & 5G Plus bzw. 5G SA) Internetgeschwindigkeit: bis zu 300 Mbit/s

bis zu 300 Mbit/s Extras: Allnet-Flat, SMS-Flat, VoLTE, MultiSIM (5 Euro Aufpreis), o2 Priority (Bonusportal), Kombi-Vorteil, 5G+, EU-Roaming, Kündigungs-/Wechselservice.

Allnet-Flat, SMS-Flat, VoLTE, MultiSIM (5 Euro Aufpreis), o2 Priority (Bonusportal), Kombi-Vorteil, 5G+, EU-Roaming, Kündigungs-/Wechselservice. Monatliche Kosten: 54,99 Euro (36 Monate)

54,99 Euro (36 Monate) Einmalige Kosten: 1 Euro Anzahlung, 4,99 Euro Versand

Verfügbarkeit "nur solange der Vorrat reicht".

Alle Vorteile auf einem Blick

1: Flexibler Start: Ihr hängt noch in einem alten Vertrag drin? Kein Problem: Bestellt ihr jetzt, erhaltet ihr euer neues Smartphone sofort. Den Start eures neuen o2-Tarifs könnt ihr auf ein Wunschdatum legen (bis zu 3 Monate). So könnt ihr euch den Deal sichern, selbst wenn ihr erst in ein bis drei Monaten wechseln könnt.

2: Ihr spart bares Geld: Über das Bundle bezahlt ihr lediglich 1 Euro für die Kopfhörer, die im einzeln aktuell noch um die 150 Euro einzeln kosten. Hinzu kommt die zinsfreie Ratenzahlung, was die Anschaffungskosten für das beste Android-Smartphone 2025 leichter bezahlbar macht.

3: Tarif-Laufzeit kürzer: Der o2-Tarif bietet euch bis zu 300 Mbit/s an Geschwindigkeit und mit jedem Jahr Laufzeit gibt es 5 GB Datenvolumen im Monat extra. Ihr könnt den Tarif aber auch schon nach 24 Monaten kündigen oder wechseln. Nur die Handyraten laufen über 36 Monate.

4: Kein Haken: Der oben genannte Preis bleibt über die gesamte Mindestlaufzeit erhalten. Es gibt keine weiteren versteckten Kosten oder Preiserhöhungen. Ihr kauft direkt über den o2-Shop – also einem sehr vertrauenswürdigen Anbieter.

Darum ist der Deal gut

Im Laden gibt es das Galaxy S25 Ultra derzeit für um die 1000 Euro. Mit Tarif zahlt ihr effektiv zwar 1265 Euro für das Handy (also etwas mehr, als im Laden). Aber ihr bekommt dafür die Galaxy Buds 3 Pro gratis.

Die Galaxy Buds 3 Pro zählen zu den aktuell besten Wireless In-Ear-Kopfhörern und sind bei seriösen Händlern ab etwa 150 Euro erhältlich. Und da sie mit dem o2-Bundle kostenlos dabei ist, gleicht das die Mehrkosten für das Handy deutlich aus. Zusätzlich bekommt ihr einen Top-Tarif mit mehr als ausreichenden 30 GB.

Top-Speed dank 5G SA

Der Tarif o2 Mobile M bietet bis zu 300 Mbit/s im Download, was für ordentlich Speed sorgt. Dazu kommen 30 GB Datenvolumen – und jedes Jahr werden es 5 GB mehr. Je länger ihr den Tarif nutzt, desto höher ist euer Datenvolumen am Ende. Da geht aber noch mehr:

Der Tarif erlaubt die Nutzung von 5G+ – auch bekannt als 5G Standalone (5G SA) oder "echtes 5G". Das bietet euch Vorteile wie mehr Geschwindigkeit, kürzere Latenzen und sogar längere Akkulaufzeiten.

(© 2025 Samsung ) Alle frei erhältlichen Farben des Galaxy S25 Ultra (ohne Samsung-Exclusives) (© 2025 Samsung ) Die Galaxy Buds 3 Pro in Silber

Lohnt sich das Galaxy S25 Ultra?

Das Galaxy S25 Ultra gilt als eines der besten Android-Handys 2025. In Sachen Kamera, Geschwindigkeit und Akkulaufzeit erwartet euch ein Top-Handy. Das punktet zudem mit großem Display und Eingabestift. Und dazu gibt's auch noch die Galaxy Buds 3 Pro gratis – Samsungs Antwort auf Apples AirPods Pro der 2. Generation.

Für rund 55 Euro im Monat bekommt ihr also viel geboten. Der Nachfolger Galaxy S26 Ultra wird zudem erst im Frühjahr 2026 erwartet. Wer jetzt zum S25 Ultra greift, hat also immer noch ein brandneues Modell in der Tasche.

Lohnt sich das o2-Netz?

"o2 hat ein schlechtes Netz" dürfte ein Satz sein, der noch in vielen Köpfen steckt. Fakt ist allerdings, dass der Provider seit 2017 massiv ausgebaut und aufgeschlossen hat. Im letzten Connect-Test trennten o2 nur noch wenige Punkte vom Konkurrenten Vodafone. In den meisten Teilen Deutschlands ist es somit schon fast egal, für welchen Anbieter ihr euch entscheidet. Insbesondere dann, wenn ihr in größeren Städten wohnt. Mehr Details zum o2 Netz findet ihr hier.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht