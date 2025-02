Samsungs Schnellladen funktioniert nicht wie gedacht. Nutzer des Galaxy S25+ und Galaxy S25 Ultra klagen, dass ihre Smartphones oft Stunden brauchen, um aufzuladen. Schuld soll ein Software-Fehler sein, der aber umgangen werden kann.

Das Galaxy S25+ und das Galaxy S25 Ultra sind mit einer Schnellladefunktion ausgestattet. Theoretisch sollen sie mit einem 45-W-Netzteil innerhalb einer Stunde von 0 auf 100 Prozent laden können. Praktisch funktioniert das bei einigen Nutzern jedoch nicht. Auf "Samsung community" und Reddit klagen sie, dass das Aufladen häufig unterbricht, gar nicht erst startet oder der Akku sich nur sehr langsam füllt.

Es liegt nicht am Netzteil

Die Betroffenen berichten, dass sie zum Aufladen das gleiche 45-W-Schnellladenetzteil verwenden, das sie z. B. auch für ihr altes Galaxy S24 Ultra benutzt haben. Wenn sie das Smartphone anschließen, wird tatsächlich auch "Super Charging 2.0" auf dem Bildschirm angezeigt, doch die Funktion wird nicht ausgeführt.

Samsung Italia hat bereits Anfang Februar erklärt, wo der Fehler bei einigen Nutzern liegen könnte. Es ist nicht das Netzteil, sondern das Kabel. Tatsächlich gibt es da nämlich Unterschiede.

Mit dem 5A-Kabel, das beim separat gekauften Schnellladeadapter beiliegt, funktioniert es oft nicht. Nutzt ihr aber das 3A-Kabel, das in der Packung des Smartphones dabei ist, soll es funktionieren.

Nutzer hoffen auf ein Update

Auch wenn es am Ende an der verwendeten Hardware liegt, handelt es sich wohl um einen Softwarefehler, der per Update gefixt werden kann. Bislang hat Samsung allerdings noch keine Version ausgerollt oder angekündigt, die eine entsprechende Lösung beinhaltet.

Bis dahin solltet ihr entweder ein 3A-Kabel verwenden oder aber die Schnellladefunktion in den Einstellungen eures Smartphones deaktivieren. Einige Nutzer berichten, dass das hilft. Allerdings laden das Galaxy S25+ und das S25 Ultra dann nur noch mit 25 W.

Und was ist eigentlich mit dem Galaxy S25? Die gute Nachricht: Das Standardflaggschiff ist von dem Fehler nicht betroffen. Die schlechte: Das S25 unterstützt ohnehin keine 45-W-Schnellladefunktion. Hier ladet ihr generell nur mit maximal 25 W.

