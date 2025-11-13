Aktuelle Handy-Deals
Aktuelle Handy-Deals
Handytarif-Vergleich 2025
Handytarif-Vergleich 2025
Handybundle-Rechner
Handybundle-Rechner
Home
> Samsung
> News

Galaxy S26 Ultra: Größeres Punch-Hole für bessere Selfies

Galaxy S26 Ultra geleakt
Hier sehen wir das Galaxy S26 Ultra offenbar schon (© 2025 Android Headlines )
profile-picture

Francis Lido

Früher bei einem großen Verlag, heute online für CURVED unterwegs. Treuer iPhone-Nutzer, der eine Android-Affäre aber nicht ausschließt.

Artikel vom 13.11.25

Vor wenigen Tagen ist ein überraschendes Detail zum Galaxy S26 Ultra durchgesickert: Samsungs nächstes Über-Flaggschiff soll das größte Punch-Hole bekommen, das je bei einem Ultra-Modell des Herstellers zum Einsatz gekommen ist. Nun scheint klar, was dahintersteckt.

Die ursprüngliche Befürchtung ist offenbar falsch: Leaker IceUniverse hatte zunächst Kosteneinsparungen als Grund für das größere Punch-Hole vermutet. Jetzt macht er erleichtert die Rolle rückwärts und vermeldet auf X: Samsung spendiere dem Galaxy S26 Ultra eine neue Frontkamera mit größerem Sichtwinkel. Dafür ist offenbar eine größere Aussparung im Display notwendig. Sonst würde der Bildschirm den Sichtbereich der Kamera einschränken.

Galaxy S26 Ultra: Bessere Gruppen-Selfies

IceUniverse zufolge wird der Sichtbereich der Frontkamera 85 Grad weit. Das entspräche dem Sichtfeld der Hauptkamera im Galaxy S25 Ultra. Einen Vorteil hätte dies vor allem bei Gruppen-Selfies mit dem Galaxy S26 Ultra. Eure Freunde fänden auf Fotos so besser neben euch Platz. Und bei Selfies, die ihr alleine macht, wäre wohl etwas mehr von eurer Umgebung sichtbar.

Einziger Nachteil wäre wohl das größere Punch-Hole bzw. die dadurch verlorene Bildfläche. Einen großen Unterschied macht das aber nicht wirklich, zumal Samsungs bisherige Ultra-Modelle mit die kleinsten Kamera-Aussparungen auf dem Markt besitzen. Eine minimale Vergrößerung sollte da leicht zu verkraften sein. Im Vergleich zur Dynamic Island von iPhones beispielsweise wäre die Aussparung immer noch winzig.

Unklar ist bislang, ob die kolportierte Änderung auch andere Galaxy-S26-Modelle betreffen wird oder dem S26 Ultra vorbehalten bleibt.

Samsung Galaxy S25 Ultra
Android-König mit Eingabestift
Samsung Galaxy S25 Ultra

Eine großartige Kamera, ein riesiges Display, Top-Leistung und ein cooler Eingabestift: Das Galaxy S25 Ultra ist ein König unter den Android-Handys. Es gibt kaum ein besseres Smartphone in 2025.

ZUGABE: Inkl. Galaxy Buds 3 Pro (Wert: 229,00 €)
30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
1,00 € Anzahlung
ab 54,99 € o2
AKTION: Galaxy Tab S10 FE gratis
100 GB LTE | Allnet-Flat | Telekom-Netz
bis zu 50 Mbit/s (optional buchbar: 100 Mbit/s & 5G)
4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
39,00 € Anzahlung
ab 49,00 € Congstar
  • Ohne Vertrag
ab 996,00 € Cyberport

Nicht die einzige neue Kamera

Auch auf der Rückseite soll sich beim Galaxy S26 Ultra etwas tun. Nach aktuellem Stand wird Samsung das 3x-Teleobjektiv mit einem neuen 12-MP-Sensor ausstatten. Darüber hinaus soll es größere Blenden für die Hauptlinse und das Ultraweitwinkel geben. Offizielles erfahren wir im kommenden Frühjahr, wobei der Zeitpunkt für den Release des Galaxy S26 Ultra auch noch unklar ist. Nachdem es zunächst nach einem etwas späteren Launch ausgesehen hat, scheint es nun doch eher auf eine Vorstellung im Januar 2026 hinauszulaufen.

Wie findet ihr das? Stimmt ab!

Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.

Mehr zu diesen Themen: