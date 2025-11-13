Vor wenigen Tagen ist ein überraschendes Detail zum Galaxy S26 Ultra durchgesickert: Samsungs nächstes Über-Flaggschiff soll das größte Punch-Hole bekommen, das je bei einem Ultra-Modell des Herstellers zum Einsatz gekommen ist. Nun scheint klar, was dahintersteckt.

Die ursprüngliche Befürchtung ist offenbar falsch: Leaker IceUniverse hatte zunächst Kosteneinsparungen als Grund für das größere Punch-Hole vermutet. Jetzt macht er erleichtert die Rolle rückwärts und vermeldet auf X: Samsung spendiere dem Galaxy S26 Ultra eine neue Frontkamera mit größerem Sichtwinkel. Dafür ist offenbar eine größere Aussparung im Display notwendig. Sonst würde der Bildschirm den Sichtbereich der Kamera einschränken.

🎯Thank heavens, I finally found the real reason why the S26 Ultra’s front-camera hole got bigger: Samsung increased the front camera’s field of view (FOV) to 85°. In other words, its front camera now has the same wide angle as the S25 Ultra’s rear main camera. You can capture… https://t.co/Te6S5a7lUC — PhoneArt (@UniverseIce) November 10, 2025

Galaxy S26 Ultra: Bessere Gruppen-Selfies

IceUniverse zufolge wird der Sichtbereich der Frontkamera 85 Grad weit. Das entspräche dem Sichtfeld der Hauptkamera im Galaxy S25 Ultra. Einen Vorteil hätte dies vor allem bei Gruppen-Selfies mit dem Galaxy S26 Ultra. Eure Freunde fänden auf Fotos so besser neben euch Platz. Und bei Selfies, die ihr alleine macht, wäre wohl etwas mehr von eurer Umgebung sichtbar.

Einziger Nachteil wäre wohl das größere Punch-Hole bzw. die dadurch verlorene Bildfläche. Einen großen Unterschied macht das aber nicht wirklich, zumal Samsungs bisherige Ultra-Modelle mit die kleinsten Kamera-Aussparungen auf dem Markt besitzen. Eine minimale Vergrößerung sollte da leicht zu verkraften sein. Im Vergleich zur Dynamic Island von iPhones beispielsweise wäre die Aussparung immer noch winzig.

Unklar ist bislang, ob die kolportierte Änderung auch andere Galaxy-S26-Modelle betreffen wird oder dem S26 Ultra vorbehalten bleibt.

Nicht die einzige neue Kamera

Auch auf der Rückseite soll sich beim Galaxy S26 Ultra etwas tun. Nach aktuellem Stand wird Samsung das 3x-Teleobjektiv mit einem neuen 12-MP-Sensor ausstatten. Darüber hinaus soll es größere Blenden für die Hauptlinse und das Ultraweitwinkel geben. Offizielles erfahren wir im kommenden Frühjahr, wobei der Zeitpunkt für den Release des Galaxy S26 Ultra auch noch unklar ist. Nachdem es zunächst nach einem etwas späteren Launch ausgesehen hat, scheint es nun doch eher auf eine Vorstellung im Januar 2026 hinauszulaufen.

