Galaxy S9 und S9 Plus: Update auf Android Pie erreicht Deutschland

Weihnachtsgeschenk für alle Nutzer eines Galaxy S9 und Galaxy S9 Plus: Samsung verteilt seit dem 24. Dezember 2018 Googles neues Betriebssystem. Android Pie mit Samsungs neuer Benutzeroberfläche One UI sollte ursprünglich erst im Januar 2019 ausgerollt werden.

Die stabile Version ist in Deutschland bereits verfügbar und trägt die Versionsnummern G960FXXU2CRLI, G960FOXM2CRLI und G965FXXU2CRLI. Unter Umständen müsst ihr euch allerdings noch etwas gedulden, bis Android Pie auf eurem Galaxy S9 oder Galaxy S9 Plus ankommt. Samsung verteilt neue Software meist in mehreren Wellen, sodass nicht alle Nutzer gleichzeitig mit der neuen Version bedacht werden.

Manuelle Update-Suche

Wenn ein Update auf eurem Gerät verfügbar ist, informiert euch euer Galaxy S9 (Plus) automatisch. Alternativ schaut ihr manuell, ob der Wechsel bereits möglich ist: Navigiert in die Einstellungen, scrollt nach ganz unten zu "Software-Update" und tippt auf "Herunterladen und installieren".

Das Software-Update rollt sowohl für Teilnehmer des Testprogramms als auch für Nutzer aus, deren Handy noch auf die stabile Version von Android Oreo setzt. Für Beta-Tester ist das Update rund 160 MB groß, für den Wechsel von Oreo auf Pie dauert der Download etwas länger: Das Paket ist 1,7 GB groß. Es wird empfohlen, den Download möglichst über ein WLAN-Netzwerk zu starten.

Was den Wechsel auf Googles aktuelle Android-Version angeht, zählte Samsung bisher nicht zu den fleißigsten Herstellern. Während einige Konkurrenten Android Pie bereits gleich auf mehreren Geräten bereitstellen, sind das Galaxy S9 und S9 Plus die ersten Samsung-Smartphones, die das Update erhalten. Welche Highlights euch mit Android 9 und One UI erwarten, hat Jan für euch an anderer Stelle zusammengefasst.