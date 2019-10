Samsung Galaxy Watch Active 2: Update macht Bedienung viel besser

Die Samsung Galaxy Watch Active 2 bekommt ein Update. Mit der neuen Version wird die digitale Lünette verbessert, die euch die Bedienung der Smartwatch erleichtert. Gerade wenn ihr euch nicht allzu sehr mit Technik auskennt, ist die Neuerung ein großer Vorteil.

Zumindest in den USA verteilt Samsung bereits das neue Update für die Galaxy Watch Active 2. Nach der Installation ist die digitale Lünette standardmäßig permanent eingeschaltet, wie SamMobile berichtet. Bedeutet: Ihr könnt den äußeren Rand der Uhr verwenden, um durch Apps zu scrollen und weitere Funktionen auszulösen. Das Feature ersetzt die Funktion der physischen Lünette, die etwa noch die Galaxy Watch besitzt.

Schluss mit Menü-Studium

Ihr könnt die digitale Lünette auch vor dem Update bereits verwenden. Doch dann ist es noch möglich, dass ihr das Feature selbst in den Einstellungen der Uhr aktiviert. Smartwatches richten sich allerdings besonders aufgrund ihrer Tracking- und Gesundheitsfunktionen längst nicht mehr nur an Technik-Enthusiasten. Es ist also erfreulich, dass Samsung auch Nutzern mit wenig Kenntnissen den Zugriff auf das Feature erleichtert, ohne erst die Menüpunkte der Galaxy Watch Active 2 studieren zu müssen.

Wie üblich dauert es eine Weile, ehe der Rollout in allen Regionen erfolgt. Es können also noch Tage oder sogar Wochen vergehen, ehe ihr das Update auch in Deutschland für eure Galaxy Watch Active 2 herunterladen könnt. Hin und wieder solltet ihr eine manuelle Suche nach neuen Aktualisierungen auf der Uhr starten. Womöglich erhaltet ihr das Update dadurch flotter.

Großes Update soll noch kommen

Mit der neuen Version verbessert Samsung zudem das GPS und die Genauigkeit der Akku-Anzeige. Auf große Neuerungen müsst ihr aber wohl noch etwas warten. Aktuell heißt es, dass erst Anfang 2020 ein großes Update ausrollt, das viele Features für die Uhr im Gepäck hat. Geplant sei etwa noch eine EKG-Funktion, für die allerdings dann noch eine Zertifizierung nötig wäre, damit ihr diese auch in Deutschland nutzen könnt.

Außerdem soll euch eine Sturzerkennung erwarten – so ein Feature kennt ihr womöglich schon von der Apple Watch. Fallt ihr und steht nicht mehr auf, könnte die Galaxy Watch Active 2 vermutlich Notfallkontakte von euch alarmieren. Besonders bei älteren Menschen könnte das ein Feature sein, das Leben rettet.