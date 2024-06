Galaxy Watch FE: Diese Bilder zeigen die günstige Samsung-Watch schon jetzt

Das Wichtigste in Kürze

Die ersten Bilder zur Galaxy Watch FE sind da

Sie sieht der Galaxy Watch 6 ähnlich

Sie könnte in etwa so viel kosten wie die mittlerweile reduzierte Watch 6

Samsungs Smartwatches zählen zu den besten Optionen für Besitzer von Android-Handys. Mit der Galaxy Watch FE soll bald ein besonders preiswertes Modell hinzustoßen. Ein Leak verrät uns nun Design und Ausstattung.

Der Tech-Influencer Sudhanshu Ambhore hat auf X Render-Bilder zur Samsung Galaxy Watch FE veröffentlicht:

Exclusive: Samsung Galaxy Watch FE renders! pic.twitter.com/Jtzp9eUIaC — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) June 4, 2024

Darauf sehen wir die mutmaßliche Galaxy Watch FE in drei Farbvarianten. Die günstige Smartwatch erscheint demnach in Schwarz, Blau und Rosa. Optisch erinnert die Uhr stark an das aktuelle Standardmodell Galaxy Watch 6. Allerdings scheinen die Display-Ränder beim FE-Modell deutlich dicker auszufallen – womöglich einer der notwendigen Kompromisse, um die Kosten zu drücken.

Galaxy Watch FE: Lohnt sich dieser Preis?

Neben den Bildern beinhaltet der Leak auch die Ausstattung und den Preis der Galaxy Watch FE. Die künftig wohl günstigste aktuelle Samsung-Smartwatch soll "unter 180 US-Dollar" (rund 165 Euro) kosten. Zum Vergleich: Die Galaxy Watch 6 startete zum Release ab 299 US-Dollar (rund 275 Euro). Demnach könnte der Preisunterschied in Deutschland über 100 Euro betragen.

Diese Rechnung funktioniert allerdings nur, wenn man die Release-Preise vergleicht. Wie so oft bei Samsungs FE-Modellen könnte die stärkste Konkurrenz daher aus dem eigenen Hause kommen. Inzwischen ist die voraussichtlich leicht überlegene Galaxy Watch 6 im Netz bereits unter 200 Euro zu bekommen:

Ist das die Ausstattung der Galaxy Watch FE?

Dem Leak zufolge soll die Galaxy Watch FE ein Aluminiumgehäuse mit 40 mm Durchmesser und folgende Spezifikationen besitzen:

Super AMOLED Display: 1,2 Zoll, 396 x 396 Pixel

Chipsatz: Exynos W920

1,5 GB RAM

16 GB Speicherplatz

Betriebssystem: Wear OS mit One UI Watch 5.0

Akkukapazität: 247 mAh

Akkulaufzeit: bis zu 30 Stunden

Wireless Charging

Wasserresistenz bis zu 50 m Tiefe

IP68-Zertifizierung

Tracking: Beschleunigungssensor, Barometer, Bioelektrische Impedanzanalyse, EKG, Gyroskop, geomagnetischer Sensor, Helligkeitssensor, optischer Herzfrequenzsensor

Demnach macht Samsung gegenüber der Galaxy Watch 6 unter anderem Abstriche beim Chipsatz, beim Display (Größe und Auflösung) und bei der Akkukapazität. Immerhin soll die Galaxy Watch FE anscheinend mit reichlich Tracking-Hardware ausgestattet werden. Besonders die EKG-Funktion ist bei günstigeren Smartwatches nicht selbstverständlich, wie beispielsweise die Apple Watch SE beweist.

Ob die durchgesickerten Informationen zur Galaxy Watch FE auch der Wirklichkeit entsprechen, erfahren wir womöglich am 10. Juli. An diesem Tag soll ein Galaxy Unpacked Event stattfinden, bei dem auch die kontroverse Galaxy Watch Ultra ihren Einstand feiern könnte.