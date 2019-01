"Game of Thrones": Das verrät der neue Teaser über die letzte Staffel

2019 ist das Jahr der finalen Staffel von "Game of Thrones". HBO hat nun einen Clip veröffentlicht, der unter anderem einen ersten Blick auf die Ereignisse in Westeros zulässt. Für wenige Sekunden sehen wir Szenen aus den letzten Folgen.

Der Ausschnitt ist nur fünf Sekunden lang und zeigt, wie Jon Snow und Daenerys Targaryen in Winterfell ankommen. Sansa Stark und Jorah Mormont empfangen das Duo. Die Tochter von Eddard Stark trifft in der Serie zum ersten Mal auf Daenerys und sagt zu ihr: "Winterfell gehört euch, euer Gnaden". Anschließend ist die kurze Vorschau schon wieder vorbei.

Premiere im April 2019

In der achten Staffel werden für die letzte Schlacht mutmaßlich zahlreiche große Handlungsstränge zusammenlaufen. Dabei soll es sich um den größten Kampf handeln, der für die Serie gedreht wurde. HBO gibt bislang jedoch nur wenige Informationen preis. Ihr müsst euch also noch etwas gedulden: Die neuen Episoden erscheinen im April 2019. Einen offiziellen Trailer gibt es noch nicht.

In Deutschland seht ihr die sechs neuen Folgen von "Game of Thrones" wieder auf Sky Atlantic HD. Der Sender des Pay-TV-Anbieters übernimmt hierzulande die Ausstrahlung der neuesten HBO-Produktionen. Das nächste große Highlight wird zunächst die dritte Staffel von "True Detective", die im Teaser ebenfalls kurz gezeigt wird. Die Premiere ist in der Nacht vom 13. auf den 14. Januar 2019.